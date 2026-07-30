İlk ve tek 7 yıldızlı Ticaret Borsası unvanı Adana’nın

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası (ATB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) akreditasyon sisteminde en yüksek puanlı 4 oda-borsa içerisinde yer alarak Türkiye’nin ilk ve tek 7 yıldızlı Ticaret Borsası oldu.

ATB’nin kurumsal yönetim, hizmet kalitesi ve sürdürülebilir gelişim anlayışı ile ulaştığı başarının ödül töreni Ankara’da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla yapıldı. Törende ATB Başkanı Şahin Bilgiç, Genel Sekreter T. Gökhan Öztürk ve Akreditasyon Sorumlusu Dr. Kenan Boyacı, 7 yıldızlı akreditasyon belgesini Ticaret Bakanı Bolat ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’dan aldı.

Elde edilen başarının uzun yıllara dayanan kalite yolculuğunun bir sonucu olduğunu belirten ATB Başkanı Şahin Bilgiç, yaptığı açıklamada “Bu başarı; güçlü kurumsal yapımızın, sürekli gelişim anlayışımızın ve üyelerimize dünya standartlarında hizmet sunma kararlılığımızın en somut göstergesidir” dedi.

Türkiye’de toplam 367 oda ve borsadan 289’unun akredite statüsünde bulunduğunu hatırlatan Bilgiç, Adana Ticaret Borsası’nın akreditasyon sistemine dahil olan ilk ticaret borsalarından biri olduğuna dikkat çekti. Bilgiç, yeni akreditasyon sisteminin artık yalnızca hizmet kalitesini değil; dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, e-ticaret, Ar-Ge ve inovasyon, tedarik zinciri yönetimi, sosyal sorumluluk, mesleki eğitim ve yerel değerlerin tanıtımı gibi alanları kapsadığını vurguladı. Bilgiç, “Bugün aldığımız bu belge, yalnızca belirlenen standartları yerine getirdiğimizi göstermiyor. Aynı zamanda değişimi yöneten, yenilikleri hayata geçiren, geleceği planlayan ve üyelerine katma değer üreten örnek bir kurum olduğumuzun da tescilidir” ifadesini kullandı. Akreditasyon sürecini sadece bir denetim olarak görmediklerini söyleyen Bilgiç, bunun kurumsal gelişimin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti. Bilgiç, “Her değerlendirme süreci bize kendimizi geliştirme fırsatı sunuyor. Hizmet kalitemizi sürekli artırıyor, üyelerimizin beklentilerine uygun projeler geliştiriyor ve Adana’nın tarımına, ticaretine ve ekonomisine daha güçlü katkılar sağlıyoruz. Hedefimiz; her zaman üyelerimizin yanında olan, değişime öncülük eden ve örnek gösterilen bir Ticaret Borsası olmaktır” dedi.