İlke Özyüksel Mihrioğlu, Mısır Olimpik Sıralama Yarışında altın madalya kazandı

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Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve Mısır Modern Pentatlon Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Olimpik Sıralama Yarışı'nda, Hisarlar Makina'nın desteklediği milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, muazzam bir başarı elde etti. Yarışmada kadınlar finali gerçekleşirken, 18 sporcu arasında kendine yer bulan İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrim, binicilik, yüzme, koşu-atış disiplinlerinden toplamda 1441 puan alarak zirveye çıktı ve altın madalyayı kazandı.

24-27 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen yarışma, Polonya, İspanya ve Kırgızistan'da yapılan 2023 Olimpik Sıralama Yarışları serisinin sonuncusu olarak dikkat çekiyor. Sporcular, 2024 yılında düzenlenecek ve doğrudan kota kazandıracak olan dünya kupası ve dünya şampiyonalarının yanı sıra, elde ettikleri puanlarla Paris 2024 Olimpiyatları için kota hakkı elde etmeye çalışacaklar.

İlke Özyüksel Mihrioğlu, Mısır'da elde ettiği birincilikle birlikte puanını 95'e çıkararak olimpik sıralamadaki başarısını güçlendirdi. Milli sporcumuz, Kırgızistan'da düzenlenen 2023 Olimpik Sıralama Yarışı'nda da altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.