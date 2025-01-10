İlker Duran: “Kısa sürede iş dünyasında güvenilen bir dernek haline geldik”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Afyonkarahisar Sanayici ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Başkanı İlker Duran, Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım ile Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Y. Mimar Aytül Aydın, EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret ederek dernek faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Başkan İlker Duran, henüz bir yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, Bursa AFSİAD'ın önemli projelere imza attığını, üye sayısındaki istikrarlı artışın derneğin güçlü bir şekilde büyüdüğünü gösterdiğini söyledi. Duran, “Hem Afyonkarahisar’ın sanayi ve ticaret potansiyelini Bursa’da duyurmayı başardık hem de üyelerimizin iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almasına katkı sağladık. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, iş birliği projeleri ve ekonomik analizlerimizle kısa sürede iş dünyasında tanınan ve güvenilen bir dernek haline geldik” dedi.

Yeni yılda hem mevcut üyelerle daha fazla fayda sağlamak hem de Afyonkarahisarlı iş insanlarını Bursa’da bir araya getirmek için projelerini çeşitlendireceklerini kaydeden Duran, “Eğitim, networking ve yatırım odaklı çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Ayrıca, üyelerimizin küresel ekonomideki rekabet gücünü artıracak iş birliklerine ağırlık vereceğiz. 2025 yılı hedeflerimiz arasında, sadece Bursa ve Afyonkarahisar’a değil, ülke ekonomisine değer katacak projeler geliştirmek de bulunuyor” diye konuştu. Duran, Bursa AFSİAD’ın önümüzdeki dönemde yalnızca iş dünyasıyla sınırlı kalmayarak toplumsal projelere de imza atmayı planladığını sözlerine ekledi.