“İmalat hatası olan projeleri düzeltmeye çalışıyoruz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aylık değerlendirme toplantıları kapsamında basın mensuplarının karşısında çıktı. Göreve geldikleri günden itibaren geçmişe yönelik denetimleri sürdürdüklerini belirterek konuşmasına başlayan Bozbey, “Müfettişler tarafından yapılan incelemelerde geçmişe yönelik borç miktarımız artmaya devam ediyor. Daha önce 25 Milyar TL’lik bir borç yükümüz olduğunu açıklamıştık. Yapılan denetimlerde bu rakama 1,6 milyar TL daha ilave edildi. Geçmişe ait süreçleri inceleyip yasal olmayan hususlar konusunda hukuki olarak mücadele edeceğiz. Biz süreci en iyi şekilde yönetmek adına yola çıktık. Borçlar artsa da altından kalkamayacağımız bir iş yok. Kimseyle polemik yaşamadan Bursa’nın sorunlarını bilime ve ekonomiye dayanan bir anlayışla çözeceğiz” dedi.

Bursa’da daha önce inşa edilen bazı projelerde imalat hataları olduğunu belirten Bozbey, “Son dönemde sıkça kazalar ile gündeme gelen Çalı Yolu’nu Karayolları yaptı. Yoldaki aydınlatma sistemi ise Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde yapılmış. Ancak aydınlatma direklerinde önemli imalat hataları mevcut. Oluşan 30 milyon TL’lik zararı belediye olarak ödemeyeceğimizi ilgili firmaya da bildirdik. Elektrik dağıtım şirketimiz de mevcut durumda bölgeye elektrik veremeyeceğini bize bildirmişti. O bölgede aydınlatma sorunun çözülmesi ve kavşağın kontrollü bir hal alması adına çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde Belediyemizin işlettiği kısımda yeni deney düzenekleri oluşturmak adına başlayan imalat çalışmalarında da ciddi kusurlar tespit ettik ve o projeyi de şimdilik durdurduk. Bu dönemde ortaya atılan asılsız iddialara da itibar edilmemesini istiyoruz. Şehrimizde önceki dönemde başlayan projelerin hepsi devam ediyor. Spor salonu gibi iyileştirme gereken projelerde de iyileştirmeleri yaparak proje süreçlerine devam ediyoruz. Ana kucağı, BUSMEK, YKS kursları gibi oluşumlarımızın kapanması söz konusu olmadığı gibi bu ağı geliştirmenin formülleri üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Toplu taşımda yeni dönem başlıyor

Bursa’daki 17 ilçe ile birlikte ortak bir stratejik plan çalışması içinde bulunduklarını ve bu kapsamda bütün belediye başkanları ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bozbey şehri bir bütün olarak düşündüklerini vurguladı. Son dönemde artan hava sıcaklıklarının yangın riskini artırdığına dikkat çekken Mustafa Bozbey, “Bünyemizdeki itfaiyenin güçlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi adına ihtiyaç duyduğumuz yeni araçların alınması ve personel kaynağının sağlanması adına çalışıyoruz. Ayrıca şehrimizdeki ulaşımı canlı tutmak adına raylı sistemi cumartesi geceleri sabaha kadar çalıştırırken teknik nedenler dolayısıyla diğer günlerde gece 02:00’ye kadar metroya paralel otobüs hatları ile ulaşımı destekleyeceğiz. Öğrencilerimiz bundan böyle toplu taşımada tam binişin %25’i kadar ödeme yaparken öğrenci abonmanlarındaki 160 biniş hakkı 200’e çıkarılacak. Ayrıca 65 yaş üstüne sunulan ücretsiz seyahat kartlarındaki kullanım kotasını da kaldırıyoruz” dedi.