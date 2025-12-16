İmar planı tamamlanan Toroslar'da yatırımların önü açıldı

Tamamlanan imar planı, batıda Serbest Bölge Bağlantı Yolu (151. Cadde), doğuda Bekirde Mahallesi, güneyde Hal Kompleksi, kuzeyde ise Mersin-Adana Otoyolu ile çevrili yaklaşık 3 bin 800 dönümlük alanı kapsıyor. Plan kapsamında bölge; lojistik depolama, toplu işyerleri ve ticaret alanı olarak hizmet verecek.

Söz konusu imar planının yalnızca Toroslar için değil Mersin’in genel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, “Uzun yıllardır üzerinde çalışılan bu plan nihayet sonuçlandı. Bu süreçte tüm komisyon üyelerimize, Toroslar Belediyemizde ve Büyükşehir Belediyemizde emeği geçen bürokratlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

3 BİN 800 DÖNÜMLÜK DEV YATIRIM ALANI

Planın tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 3 bin 800 dönümlük alanın ticaretin ve üretimin merkezi haline geleceğini belirten Yıldız, “Toroslarımızın içerisinde yaklaşık 3 bin 800 dönümlük arazi, lojistik depolama ve toplu iş yerleri alanı olarak hizmete açıldı. Uygulama çalışmalarına hemen başladık. Artık Toroslar’da yatırım yapılabilecek alanların imar planları bir bir tamamlanıyor. Bu plan çalışmaları başladığında ben Büyükşehir Belediyesinde meclis üyesiydim. 5-6 yıldır bu çalışma devam ediyordu ve hizmet dönemimizde nihayete erdi. Kentimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARA DAVET

Yatırımcılara çağrıda bulunan Başkan Yıldız, “Mersin’de, Toroslar’da yatırım yapmak isteyen hemşehrilerimiz için artık çok önemli alanlar oluştu. Akdeniz sınırından başlayan planlama çalışmalarımız içeriye doğru ilerliyor. Toroslarımızın canlanacağı, ticaretin, sanayinin ve istihdamın yoğunlaşacağı bir bölge olacak burası. Tüm yatırımcıları davet ediyorum” şeklinde konuştu.