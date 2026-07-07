İmarda yeni dönem inşaatta yeni düzen

İnşaat sektöründe de faaliyetlerini sürdüren Alaca Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliğini değerlendirdi.

Yapılan değişikliğin teknik bir mevzuat güncellemesinin ötesinde, yatırım süreçlerini etkileyen ekonomik bir düzenleme niteliği taşıdığının altını çizen Alaca, ruhsat süreçleri, emsal hesabı, mevcut yapılarda tadilat uygulamaları ve asansör zorunluluğuna ilişkin yeni hükümlerin, sektörün proje geliştirme ve yatırım planlama süreçlerini doğrudan etkileyeceğini kaydetti.

Ruhsat süreçlerinde öngörülebilirlik öne çıkıyor

Alaca, inşaat sektöründe yatırım kararlarının uzun vadeli planlama, maliyet hesabı ve finansman dengesi üzerine kurulduğunu belirtti. Alaca, ruhsat süreçlerinde yaşanan belirsizliklerin proje takvimlerini uzattığını, finansman yükünü artırdığını ve yatırım kararlarını zorlaştırdığını ifade etti.

Alaca, ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılarda yeniden ruhsatlandırma esaslarının netleşmesinin sektör açısından önemli bir başlık olduğunu kaydetti. Alaca, inşaata başlanıp başlanmadığına göre uygulanacak mevzuat hükümlerinin ayrıştırılmasının, devam eden ve bekleyen projeler için daha öngörülebilir bir zemin oluşturacağını belirtti.

Emsal hesabı proje ekonomisini belirleyecek

Yönetmelik değişikliğiyle emsal harici alanlara ilişkin bazı başlıkların netleşmesinin proje ekonomisi açısından kritik olduğunu vurgulayan Alaca, emsal hesabının toplam inşaat alanını, maliyet yapısını, satış planlamasını ve yatırımın geri dönüş süresini doğrudan etkilediğini ifade etti.

Emsal hesabında farklı yorumların azaltılmasının yatırımcı, yüklenici ve proje müellifleri açısından daha sağlıklı bir planlama imkanı sağlayacağını belirten Alaca, düzenlemenin tüm belediyelerde aynı anlayışla uygulanmasının sektörün en temel beklentilerinden biri olduğunu kaydetti.

Mevcut yapılarda yenileme süreci netleşiyor

Hakan Alaca, mevcut yapılarda yapılacak esaslı tadilatlara ilişkin hükümlerin de sektör tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, yapı kullanma izni bulunan mevcut yapılarda tadilat süreçlerinin açık kurallara bağlanmasının yenileme, güçlendirme ve kullanım değişikliği işlemlerinde zaman kaybını azaltabileceğini ifade etti.

Alaca, mevcut yapı stokunun yenilenmesi gereken bir dönemde ruhsat ve tadilat süreçlerinde netliğin daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Alaca deprem güvenliği, enerji verimliliği, ısı ve su yalıtımı gibi başlıkların mevcut yapıların geleceği açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Asansör düzenlemesi teknik planlamayı etkileyecek

Asansör zorunluluğunda bodrum katların hangi şartlarda kat hesabına dahil edileceğinin netleştirilmesini proje tasarımı açısından önemli bir değişiklik olduğunun altını vurgulayarak çizen Alaca, bağımsız bölüm, eklenti veya ortak alan bulunan bodrum katların kat sayısına dahil edilmesinin, yeni projelerde teknik hesaplamaları doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Alaca, yalnızca teknik hacimlerden oluşan bodrum katların bu hesaplamanın dışında tutulmasının proje hazırlık sürecinde daha açık bir uygulama zemini oluşturacağını ifade ederek, bu başlığın mimari proje, maliyet hesabı ve ruhsat dosyalarının hazırlanması aşamasında dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Uygulama birliği yatırım kararlarında belirleyici olacak

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin sektöre etkisinin sahadaki uygulama kalitesiyle ortaya çıkacağını ifade eden Alaca, belediyeler, yatırımcılar, proje müellifleri ve yükleniciler arasında aynı yorum ve uygulama disiplininin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

İnşaat sektörünün finansman maliyetleri, arsa maliyetleri, malzeme fiyatları ve ruhsat süreçleri nedeniyle dikkatli planlama gerektiren bir dönemden geçtiğini belirten Alaca, bu süreçte imar mevzuatında sağlanacak netliğin yatırım kararları açısından daha kritik hale geldiğini kaydetti.

Alaca, yeni düzenlemenin doğru uygulanması halinde ruhsat süreçlerinde belirsizliklerin azalacağını, proje planlamasının güçleneceğini ve yatırım takvimlerinin daha sağlıklı işleyeceğini ifade etti. Alaca, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin inşaat sektörü için yatırım ortamını etkileyen önemli bir ekonomi başlığı olduğunun altını çizdi.