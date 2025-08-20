İMEAK DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk: “Navlun piyasasında hareketlilik sürüyor”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı. Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI) açısından yaşanan dalgalanmaların, navlun piyasasında hem talep hem de arz tarafındaki hareketliliğin devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi.

Küresel deniz taşımacılığının giderek büyüdüğünü söyleyen Öztürk, “BDI, dünya çapında demir cevheri, kömür, tahıl gibi temel ham maddelerin taşınmasında kullanılan Capesize, Panamax ve Supramax tipi kuru yük gemilerinin navlun fiyatlarının ortalamasına dayanıyor. Endeksin yükselmesi, küresel ticarette canlanma ve yük taşıma talebinin artışı anlamına gelirken, düşüşler ise ticaret hacminde yavaşlama beklentisini güçlendiriyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye'den ABD'ye giden ürünlerin yüzde 15 ek gümrük vergisine tabi olacağını açıklaması konusunda değerlendirmelerde bulunan Öztürk, “Türkiye için daha önce yüzde 10'luk bir gümrük vergisi açıklanmıştı. Bahse konu karar halihazırda yürürlüğe girmiş durumda. Bunun yansımalarını da lojistik hizmetlerimizde ve dış ticaretimizde gözlemleyeceğiz” diye konuştu.

“Deniz kirliliği toplam 2,5 milyar TL’ye mal oldu”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2025 yılının ilk 6 ayında çevreyi kirleten 3 bin 167 tesis ve deniz aracına toplam 2 milyar 657 milyon 863 bin TL para cezası kesildiğini aktaran Öztürk, “Bakanlığın açıklamasına göre, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında 6 ayda 32 bin 676 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerin ardından 233 işletmenin faaliyetleri durduruldu. Denizlerimizin ve çevremizin korunmasında sadece kurumlar olarak değil, kişisel olarak da hassasiyet göstermeliyiz” diye konuştu.

Aliağa’da 28,59 hektarlık alan endüstri bölgesi oldu

Temmuz ayı sonu itibariyle Aliağa’daki 28,59 hektarlık alanın yeni bir endüstri bölgesi olduğunu, kararın, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini paylaşan Öztürk, “Aliağa giderek gelişiyor. Bu kararın ithalatımıza, ihracatımıza, denizcilik faaliyetimize yansıması son derece olumlu olacak” dedi.