İMEP 2 ile Mersin’de mesleki eğitim ve istihdama güçlü katkı

şehiProgram çerçevesinde farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler verildiğini belirten Mersin Esnaf ve Sanatkatlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı, pide yapımı, barista, giyim üretiminde temel işlemler, plastik boru tesisatçılığı, aşçı çırağı, butik çikolata yapımı ve uygulamalı temel lojistik gibi alanlarda düzenlenen kursların, esnaf ve sanatkârların nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedeflediğini kaydetti.

Eğitimlerin Mersin Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezleri ve İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirildiğini kaydeden Sarı, bu çalışmaların özellikle gençlerin meslek edinmesine ve yerel iş gücü piyasasının güçlenmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Aralık ayında açılan barista ve plastik boru tesisatçılığı kurslarının da başarıyla tamamlandığını aktaran Sarı, eğitim alan kursiyerlerin sertifikalarını almaya hak kazandığını ve istihdama bir adım daha yaklaştığını dile getirdi.

İMEP 2 kapsamında Mersin’de mesleki eğitim seferberliğinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirten Sarı, programın 2026 yılında daha geniş kapsam ve güncellenmiş içeriklerle devam edeceğini açıkladı. Yeni dönemde daha fazla kursiyere ulaşılması, yeni meslek alanlarının programa dahil edilmesi ve istihdam olanaklarının güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sarı, ESOB olarak esnafın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeye ve gençleri meslek sahibi yapmaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.