İMES Mükemmeliyet Merkezi kursiyerlerine, Mesleki Eğitim Sertifikaları teslim edildi

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Kocaeli-Gebze VI. İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin kurduğu, eğitim merkezlerinden biri olan İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi eğitimlerine devam ediyor. MARKA desteğiyle hayata geçirdiği İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın, Gebze Teknik Üniversitesi KAGEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Türkmen, KOUKAGEM Müdürü Prof. Dr. Bilsen Bilgili, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici, Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan, İMES OSB Yönetim Kurulu Üyesi Enver Kaya, İMES OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İstanbulluoğlu, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve mühendisler katıldı.

Mükemmeliyet Merkezi 6 bin 637 mühendise eğitim verdi

İMES Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan, “Türkiye'deki üretim ve hizmet sektörüne yönelik ilk merkez. Ana misyonu, sanayicinin ihtiyaç duyduğu endüstriyel niteliğe sahip personeli, sanayinin gelişimine paralel şekilde, sanayi müfredatıyla, globalde yeni gelişen trendler doğrultusunda uygulama olarak, niteliklerini artıran personelin, istihdama girmemiş personelin, istihdama girmesi yönünde faaliyet gösteren eğitim, imalat, Ar-Ge ve danışmanlık faaliyetlerinin bulunduğu merkezdir. Eğitim faaliyetinde şu ana kadar 6 bin 637 kişiye eğitim vermiş, nitelik kazandırmış merkez, 83 bölge firması olmak üzere 617 firmaya eğitim hizmetinde bulundu. 2022 yılından bu yana Dilovası Kaymakamlığı işbirliği ile Halk Eğitim Merkezi’nde, hayat boyu öğrenme modüllerinde 34 eğitim icra ederek 608 kişiye 5 modülde sertifika kazandırmış ve şu anda 71 modülde protokol imzalanarak hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

2023 yılının son çeyreğinde icra ettiğimiz kalite mühendisliği programını başarıya ulaştırarak yüzde 85 oranında kişiyi istihdama kattık diyen Aygan, “Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın finansman desteğiyle operasyonel mükemmeliyetçilik, kalite, tasarım ve üretim mühendisliği konularında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gebze Teknik Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi ve Anadolu'nun belirli üniversitelerinden 15 mühendise kurs verdik. Bu programla; temel tasarı becerileri, temel üretim becerileri, denetim, kalite kontrol, kalite güvence ve otomotiv sistem altyapısı ve aynı zamanda da Endüstri 4.0'ın dijitalleşme yolcusu olan MES (Manufacturing Execution System, Üretim Yürütme Sistemi) uygulamalı olarak icra ettik” ifadesini kullandı.

“İMES OSB, Türkiye’de isim yapmış büyük OSB’lerin başında geliyor”

İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan ise yaptığı açıklama da, İMES OSB Türkiye’de isim yapmış büyük OSB’lerin başında gelen altyapısı ve makine ihtisas olarak önemli bir sanayi bölgesi olduğunu kaydetti. OSB’de 353 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 17 bin 900 kişinin istihdam sağlandığını kaydeden Tokkan, bölgeden gerçekleşen yıllık ihracatın 2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ahmet Tokkan, “İMES OSB olarak Doğu Marmara kalkınma Ajansı (MARKA) ile birlikte sanayi odaklı başlattığımız eğitim programlarımızın mezunları için buradayız. MARKA’nın sağladığı 10 milyon TL’lik destek ve İMES OSB olarak verdiğimiz katkıyla bu noktaya geldik. Ayrıca yüzlerce bölge firmasının, sanayicinin katkılarıyla 2 milyon Euro’luk kaynak oluşturup bugün 100 milyon TL’yi bulan bir yatırım var ortada” dedi.

“İMES her konuda Türkiye'de ilkleri başaran bir OSB”

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi üretim kampüsü 2018 yılında geliştirildiğinin altını çizen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, “İMES OSB her konuda Türkiye'de ilkleri başaran bir OSB oldu” dedi. Çöpoğlu, “Mühendis yetiştirme programı kapsamında mühendislerimizi istihdama kattık. Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nden yeni mezun olmuş istihdama girememiş mühendislerimiz burada o alt yapıyla kalite mühendisi olarak yetiştirildi. İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nin benzerlerini Yalova, Bolu, Düzce ve Sakarya’da yaptık” açıklamasında bulundu.

“Program, teknolojiye ve inovasyona dayalı sanayi işbirliklerinin nasıl verimli sonuçlar doğurabileceğine örnek”

Üniversitesi olarak bizler sadece eğitim vermekle kalmıyor aynı zamanda da teorik bilginin yanında bir takım programlarla üniversitemizdeki öğrencilerimizin sanayicilerle buluşmasını hedefliyoruz diyen Kocaeli Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz Marmara Kariyer Fuarı'nda 102 bin katılımcıyla, bin 145 firmanın katıldığı 770 aktivite gerçekleştirdik. Sanayicilerimiz ve öğrencilerimiz Metaverse’de buluşmaya devam ediyoruz. Ayrıca bu tür işbirliklerinde genç mühendislerimizin yetkinliklerinin arttırılması ve geleceğin iş gücü piyasasında daha donanımlı bireyler sağlanması son derece önem arz ediyor. Burada gerçekleştirilen bu program, teknolojiye ve inovasyona dayalı sanayi işbirliklerinin nasıl verimli sonuçlar doğurabileceğine de örnek olarak gösterilebilir. Kocaeli Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik gelişimi yanında sanayi dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek donanımı ve becerilerle mezun olması için gayret gösteriyoruz. Bu noktada üniversite-sanayisi işbirliklerinin istihdam alanında nedenli önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.

“İŞKUR Hizmet Nokta’sının 5’cisini Global Karma OSB’de açmaya çalışıyoruz”

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, sanayi, üretim, istihdam olan her konuda müdahil olduklarını belirtti. Önceliğimiz üretim ve istihdamın geliştirilmesi diyen Kubilay, “OSB’lerimizle birlikte birçok faaliyet ve proje yürütmekteyiz. Halk Eğitim Merkezi’mizde 34 kurs tamamladık ve 608 kursiyeri sertifikalandırdık. İŞKUR Hizmet Noktaları projemiz 4 OSB’de faaliyete geçti, 5.’si Global Karma OSB’de açmaya çalışıyoruz. İŞKUR Hizmet Noktaları ile istihdamı desteklemek için tüm gücümüzü kullanacağız” diye konuştu.