İMES OSB eğitimlerinde 31 öğretmene sertifikaları teslim edildi

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliği ile yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite (METEK III) projesi sektörel mükemmeliyet merkezlerinin kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik eğitimin

kalitesinin arttırılmasını hedeflemektedir.



Yüksek katma değerli üretimin olduğu birçok önemli firmaya ev sahipliği yapan modern teknik ve yönetim organizasyonuna sahip, İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin kurduğu, Marmara Bölgesi’nin en güçlü uygulamalı eğitim merkezlerinden biri olan İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi eğitimlerine devam ediyor. Metek III Projesi’nin önemli paydaşlarından biri olan merkez, iş birliği kapsamında Türkiye genelinden birçok makine öğretmeninin katılımıyla anlaşma kapsamındaki eğitim programlarını başarıyla tamamladı.



Programda konuşan İMES OSB Yönetim Kurulu Başkan vekili Kerim Çolakoğlu, “Proje dâhilindeki iş birliği ile İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nde 12 farklı eğitim kategorisinde Türkiye genelinden 31 farklı öğretmene eğitim verdik. Öğretmenler, makine ve tasarım teknolojileri alanında 8, kaynak teknolojileri dahilinde de 4 farklı konu da eğitimden faydalandılar. Proje kapsamında Sanayinin kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarına çözüm getiren bir araştırma ve geliştirme merkezi gereksinimini gidermek için Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle hayata geçirilen İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi'nde, firmalara eğitimin yanı sıra AR-GE, imalat, hibe ve teşviklerle ilgili danışmanlık hizmetleri de veriliyor” diye konuştu.

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nin faaliyete geçtiği ilk 4 ay itibariyle 74 farklı eğitimde yaklaşık 1350 kişiye seminer ve kurslar verdiğini ifade eden Çolakoğlu, “Ana misyonu sanayiye yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirmek olan merkezimizde, Sanayi geçmişi olan usta öğreticiler tarafından teori ve uygulamalı olarak eğitimler veriyoruz. Merkezimizin en önemli özelliklerinden birisi de eğitimlerin uygulamalı olmasıdır” dedi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayarak tecrübe ve nitelik kazanan kursiyerler, İMES OSB ve çevresindeki firmalarda asgari ücretin 1,5 katının üzerinde ücretle iş başı yapma imkânı bulabiliyor. Merkez, 2023 yılında 100’ün üzerinde gerçekleştirilecek eğitimlerde 2500 kişiye eğitim imkânı sağlayacak ve Globalde gelişen yeni trendlerde sanayiye öncülük yapacaktır. Bunun yanı sıra 2023 yılını kapsayan faaliyet programında imalat, AR-GE, hibe ve teşvik alanlarında da bölge sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Kocaeli Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın, “Artık enformasyonun yoğun olduğu bir yüzyıla giriyoruz. Baş döndürücü bir hızla teknoloji gelişiyor. Sanayi toplumundan hızla bilgi toplumuna geçmemiz lazım. Ama sanayide de gelişmemiz gerekiyor. Bu gelişmenin gerçekleşmesi yönünde bize ivme kazandıracak en güzel merkezlerinden bir tanesi İMES Mükemmeliyet Merkezi’dir. Ülkemizin her tarafında Mükemmeliyet Merkezleri kurulursa çok daha iyi olur” diye konuştu.



İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nde gerçekleştirilen sertifika töreninde öğretmenler sertifikalarını İMES OSB Yönetim Kurulu Başkan vekili Kerim Çolakoğlu, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitimlerden Sorumlu Şube Müdürü Hayati Aydın, Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan, İMES OSB Bölge Müdür yardımcısı Emine Ünsal ve yöneticilerin elinden aldı.