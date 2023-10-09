İMES OSB III. Envanter Çalıştayı gerçekleştirildi

EKONOMİ / KOCAELİ

III. Envanter Raporu’nun sunulmasının ardından programa katılan; sanayici, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversitelerin Teknoloji Transfer ofislerinin temsilcileri ve ekonomi, finans, teşvik ve istihdam alanında yetkin isimler, odak grupları dahilinde görüşlerini bildirdi.

İMES Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Kerim Çolakoğlu, İMES OSB Yönetim Kurulu Üyesi Enver Kaya, İMES OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri Erol Elmas, Ahmet Sözer, Hasan İstanbulluoğlu katıldı.

Toplantıda TSE, KOÜ TTO, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kırklareli Üniversitesi, Ali Nuri Çolakoğlu MTAL, İhracatı Geliştirme Merkezi ve bölgemizdeki firmaların temsilcileri katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan yaptı. Bölgedeki faaliyetler hakkında bilgi veren Tokkan III. Envanter Çalıştayı hakkında şu ifadelere yer verdi:

“I. ve II. Envanter Çalışmamızın ana başlıkları Mükemmeliyet Merkezi’nin İhtiyaç Belirleme çalışmalarını kapsıyordu. Bugün Mükemmeliyet Merkezimiz firmalarımızın ihtiyaç duyduğu birçok alanda hizmet vermektedir.

Ara envanter çalışmamızda firmalarımızın dijital olgunluk seviyelerini araştırdık: Bu çalışmanın sonunda en acil şekilde istihdam süreçlerinin dijitalleşmesi ihtiyacı ortaya çıktı. İMES Kariyer İnsan Kaynağı Portalımız aktif olarak sanayicilerimize hizmet vermektedir.

III. Envanter çalıştayımızın da yine aynı önemde sanayicilerimizin ihtiyaçlarına cevap vereceğine inanıyorum. İMES OSB Yönetimi olarak bu ihtiyaçlara yönelik proje ve çalışmaları en kısa sürede gerçekleştireceğiz.” Dedi.

Açılış konuşmalarının ardından programın moderatörlüğünü OHD (Organization Human Development) Kurucusu gerçekleştirdi. İlk olarak BAREM Araştırma Yetkilisi Sevgi Gül III. Envanter Raporunun genel hatlarını oluşturan bir sunum yaptı. Gül’ün sunumunun ardından OHD Temsilcisi Azer Erdem, “Vuca Liderliği” başlığı altında kalite, verimlilik, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma gibi kavramlara eğilen sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Sunumların ardından Moderatör Helvacı’nın önderliğinde altı farklı masada odak grupları görüşlerini aktardı. Dış Ticaret ve Finans Masası’nda; İhracat Geliştirme Merkezi, Türk Eximbank, Findeks gibi kuruluşlar yer aldı. Endüstri 4.0 Masası’nda; Türk Standartları Enstitüsü, Kırklareli Üniversitesi, Doruk Otomasyon ve Yazılım A.Ş, fikir alışverişinde bulundu. İstihdam Masası’nda; Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi görüş bildirdi. Sanayi Masası’nda bölgemiz firmalarından Sima Alüminyum, Şahinay Makine, Silvan Sanayi, Meg Gemi çalışmaya katılım sağladı. Sürdürülebilirlik Masası’nda; İstanbul Sanayi Odası, Baki Danışmanlık, Yalın Enstitü Derneği yer alırken Teşvik ve Ekonomi Masası’nda; KOSGEB Kocaeli Batı Müdürlüğü ve MARKA görüşlerini bildirdi.

Odak gruplarının görüşlerinin ardından toplantının kapanış konuşmasını İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici gerçekleştirdi: “Bölgemizde sanayicilerimize hizmet eden İMES OSB Mükemmeliyet Merkezimiz ve İMES Kariyer İnsan Kaynağı Portalımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz envanter çalışmalarımızın ürünüdür. Bugün de III. Envanter Çalıştayımızı siz değerli paydaşlarımızın katılımlarıyla hayata geçiriyoruz. Envanter raporumuz ve çalıştayımız, sizlerin görüşleriyle hem İMES OSB firmalarına verilen hizmete dair çıktılar sunarken hem de Türk Sanayii’nin Yeni Yüzyılı’na dair önemli notları ortaya koyuyor.

Bu vesileyle III. Envanter Raporumuzun hazırlanmasında ve çalıştayımızın gerçekleştirilmesinde emeği geçen İMES OSB Yöneticilerimize, BAREM Araştırma yetkililerine, siz değerli paydaşlarımıza ve programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen İMES OSB Bölge Müdürlüğü personellerimize teşekkür ederim.” dedi.