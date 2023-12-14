İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye’deki firmalara nitelikli personel yetiştiriyor

SABİHA TOPRAK-KOCAELİ

İMES OSB’nin MARKA desteğiyle hayata geçirdiği Mükemmeliyet Merkezi, bölgenin önemli nitelikli endüstriyel istihdam oluşturma, Eğitim, AR – GE, imalat ve danışmanlık merkezlerinden biri haline geldi.

“Eğitim ve imalat kapasitesini her geçen gün artırıyoruz”

Mevcut eğitim ve imalat kapasitesini her geçen gün artırıyoruz diyen İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan, “Bu yıl SOGEP projesine ev sahipliği yaptık. Yılda 2 binden fazla personel adayının eğitim gördüğü merkez, SOGEP projesi kapsamında istihdama katılmamış 50 dezavantajlı personel,7 farklı meslekte 210 gün 1680 saat sürecek eğitimler ile istihdam garantili sanayi ihtiyacına yönelik kalifiye personel yetiştirilecek. Proje kapsamında eğitim gören personel adaylarına İMES OSB firmaları tarafından işe alımlarda öncelik sağlanacak” dedi. METEK III projesi kapsamında metal ve makine alanında 31 öğretmene 15 farklı konuda 2 haftalık süreli eğitim verdiklerini söyleyen Aygan, “Bölge içi ve bölge dışı firmalar olmak üzere 45 farklı işsiz personele nitelik kazandırarak istihdam sunduk. Türkiye genelinde Edirne’den Erzurum’a kadar eğitim hizmeti vermekteyiz. Ayrıca firmaların kendi içerisindeki yapamadıkları üretimleri de Mükemmeliyet Merkezinde çözüm bularak proje üretmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“3 bin 468 kişiyi sertifikalandırdık”

Bir yıllık faaliyet dönemi içerisinde 20 farklı konuda kurs ve 67 farklı konuda seminer yaparak toplamda 352 farklı firmaya 175 eğitim verdiklerini söyleyen Aygan, “3 bin 468 kişiye nitelik kazandırarak sertifikalandırdık. 5 farklı meslek dalında Dilovası Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 20 kurs açarak 497 kişiye Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı kurs sertifikası verdik. Ayrıca bünyemizdeki 14 farklı kurs, protokol yenilemesi yapılarak 80 farklı kursa çıkarılacaktır, merkez hedeflerinde ve kapsam genişlemesi ile ileri ivme kazandıracaktır. Mükemmeliyet Merkezi eğitim hizmetlerinde 69 İMES OSB bölge firması, üretim ve metroloji hizmetlerinde de 40 bölge firması olmak üzere Türkiye genelinde 67 firma yararlanmıştır” ifadelerini kullandı.

150 saat 27 modül olarak gerçekleşen; İstihdam Garantili Kalite Mühendisliği Sertifika programı ile eğitime çok talep olduğunu eğitime başlanıldığı andan itibaren firmaların programa istihdam konusunda destek olduğunu ve kursiyerlerimizi istihdama yerleştirmeye başladık ifadelerini kullandı.

Sanayi de ihtiyaç duyulan diğer uzmanlık konuları için de mühendislik sertifika programları yapılacaktır.

‘’Siemens Türkiye ile Makine proses mühendisleri ve CNC operatörleri yetiştirmeyi hedeflemektedirler’’

Devlet desteği almadıklarını belirten Aygan, “Kazandığı finanslarda eğitim üreten bir kurum olup bünyemizde 150 çeşit eğitim bulundurmaktayız. Bunlar; Sertifika Programları, metroloji, yetkinlik geliştirme eğitimleri, uzaktan online eğitimler, endüstri 4.0 dijitalleşme eğitimleri, yalın üretim eğitimleri, insan kaynaklı eğitimler, Yönetim Sistemleri eğitimleri, Otomotiv süreç iyileştirme araçları Eğitimleri, Mühendislik ve Teknik Eğitimler ve sürdürülebilirlik uzmanı yetiştirme programı ana başlıkları olmak üzere alt eğitimlerimiz bulunmaktadır. Bunların haricinde Kişisel Gelişim ve ekstra gıda güvenliği eğitimleri vermekteyiz. ’’Siemens Türkiye ile yapmış olduğumuz işbirliği kapsamında kurulan dijital ikiz ile CNC programlama laboratuvarında üretim proses mühendisleri ve CNC operatörleri yetiştirmeyi hedeflemektedirler’’

Aygan, “Mükemmeliyet Merkezi Kapsamı ve faaliyet kolu itibari ile bünyesinde; teknolojik, güçlü ve zengin makine, metroloji parkurları, yazılımlar, donanımlar ve bünyesinde 3 adet Laboratuvar CNC Simülasyon, CAD/CAM, Yalın üretim, Metroloji, Endüstri 4.0, Makine teknolojileri uygulama alanları ve 7 adet eğitim sınıfları ile hizmet ederek ülkemize katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda Otomasyon eğitimleri için Hidrolik, pnömatik, Otomatik kumanda, Sensör, Mekanizma teknikleri, Mekatronik, PLC Eğitim setleri ile alt yapıyı oluşturarak yanında ve Fiziksel ve Kimyasal Test Laboratuvarı için; Mekanik Test (Çekme, Basma, Çentik Darbe, Spektrometre) ekipmanları ile Eğitime ve Sektöre hizmet edecektir” dedi.

“Mükemmeliyet Merkezi üç temel ilkede faaliyet göstermekte”

En önemli kaynağın insan olduğunun farkındayız diyen Aygan, “Mükemmeliyet Merkezimizde üç temel ilke de faaliyet göstermekteyiz. Bunlar sırasıyla, insan odaklılık, kapsayıcılık (çeşitlilik) ve teknoloji temel ilkelerine dayanmaktadır. Bireylere, bireysel öğrenme deneyimlerini zenginleştirecek insanlarla ve en uygun iletişim yöntemleri ile erişim fırsatı sağlanmasının yaratacağı katma değeri önemsiyoruz. Farklılıklara değer veriyoruz” dedi.

Sanayi içi ve dışı paydaşlarla iş birliği yaptıklarını vurgulayan Aygan, “Eğitim sistemindeki genel sanayi ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde faaliyetlerimizin çeşitliliğini artırıyoruz. Bu doğrultuda envanter analizleri yaparak firmalar ile bire bir görüşüp ihtiyaçları çıkarılarak kurs ve seminer şeklinde eğitimler tasarlıyoruz. Teknoloji temel ilkesi ile globaldeki trendleri izleyerek içerisinde yalın düşünce ve yalın üretim parkuru ve Endüstri 4.0 yönelik eğilimleri göz önüne alarak firmalara bünyemizdeki parkurlar ile iyi uygulama örneklerinin sergilenmesinde ve strateji aşılama konusunda misyon üstlenmekteyiz” şeklinde konuştu.