İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nde İstihdam Garantili Mühendis Geliştirme programı tamamlandı

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli’de istihdam ve yerli üretime katkı sunması hedeflenen “İstihdam Garantili Mühendis Geliştirme Programı” sertifika töreni gerçekleştirildi. İMES Organize Sanayi Bölgesi Mükemmeliyet Merkezi öncülüğünde; Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle yürütülen program kapsamında eğitimlerini tamamlayan mühendis adayları, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

“Programın sonunda kursiyerlerin yüzde 87’ini istihdam ettik”

Sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla İMES OSB Mükemmeliyet Merkezinde yürüttükleri çalışmaların ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir karşılık bulduğunu söyleyen İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan, “Sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla 578 kurs ve seminer gerçekleştirdik. Bu süreçte 15 bin 36 kişiyi niteliklendirerek sertifikalandırdık, 995 firmaya eğitim hizmeti sunduk ve Türkiye genelinde 49 ilde faaliyet gösterdik. Ayrıca, hayat boyu öğrenme kurslarında 897 vatandaşımıza meslekli yetenekler kazandırdık. Türkiye genelinde 65.000 öğretmenimize makina, metal, yenilenebilir enerji alanlarında uygulamalı eğitimler verdik” ifadelerini kullandı.

Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu sürecinde Türkiye Ulusal Ajansı değerlendirmesini başarıyla geçerek akredite olmaya hak kazandıklarını belirten Aygan, e-Devlet onaylı sertifika altyapısıyla da önemli bir dönüşüm sağladıklarını vurguladı. Mühendislik geliştirme programlarına ilişkin bilgi veren Aygan, “2023 yılında Kalkınma Ajansı destekli programlarımız kapsamında ilk olarak istihdama henüz kazandırılmamış 15 genç mühendisimizle kalite mühendisliği eğitimlerini başlattık. 2024 ve 2025 yıllarında programı genişleterek, operasyonel mükemmeliyetçilik ve dijitalleşme, yalın üretim ve üretim-tasarım mühendisliği gibi alanlarda sektör odaklı eğitimler geliştirdik” şeklinde konuştu

2026 yılı itibarıyla İstihdam Garantili Mühendis Geliştirme Programı ile Türkiye’nin 19 üniversitesinden 31 mühendis adayını yoğun eğitim sürecine dahil ettiklerini belirten Aygan, 224 saatlik program sonunda kursiyerlerin savunma, havacılık, otomotiv ve dijitalleşme alanlarında eğitim aldığını ve programın sonunda kursiyerlerin yüzde 87’ini istihdam ettiklerini ifade etti.

“Genç öğrencileri sanayi alanlarında istihdam etmek bizim için önemlibir olay”

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, sertifika programları kapsamında gençlerin sanayiye kazandırılmasına yönelik çalışmalara değinerek, “Bunun gibi daha önce de yapmış olduğumuz sertifika törenlerinde üniversitemizin genç talebelerine iş imkanı sağladık. Onları hem savunma hem havacılık hem de diğer sanayi alanlarında istihdam etmek bizim için önemli ve onurlu bir olay” dedi.

Tokkan, yürütülen eğitim süreçlerinin somut çıktılar ürettiğini belirterek, “Bugün de 31 talebemizi nitelikli bir şekilde mühendislik hizmetini öğrenmeleri için iyi bir eğitim sürecinden geçirdik. Bu 31 talebemizin 27’sini istihdamla işe yerleştirdik” ifadelerini kullandı.

Genç mühendislerin Mükemmeliyet Merkezi’nde yetişmesinin gurur verici olduğunu vurgulayan Tokkan, “Bu talebelerimizin, gençlerimizin bu güzel mekanlarda İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin Mükemmeliyet Merkezi’nde yetişip sertifika alarak iyileştirilerek yerleştirilmeleri hepimizi gururlandırıyor” diye konuştu.

“Geniş kapsamlı kamu-üniversite-sanayi iş birliği çalıştayı düzenleyeceğiz”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, mezuniyet sonrası süreçte öğrencilerin sanayiyle daha güçlü bağ kurabilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Üniversite bünyesinde beş aşamalı bir çalıştay süreci yürütüyoruz. Bu kapsamda üç çalıştayı tamamladık, dördüncüsünü ise Mart ayında gerçekleştireceğiz” dedi. Cantürk, bu sürecin öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanması açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Hazırlık sürecinde iş yeri uygulamalı mesleki eğitime özel önem verdiklerini vurgulayan Cantürk, “Öğrencilerimizin sahayla daha erken buluşmasını, sanayi ile üniversite arasındaki bağın güçlenmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Haziran ayında geniş kapsamlı bir “kamu-üniversite-sanayi iş birliği çalıştayı” düzenleneceğini aktaran Cantürk, “Bu çalıştayda staj imkanları, iş gücü ihtiyaçları ve sektörün beklentileri ele alınacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcileri de bu sürece davet edilecek” ifadelerini kullandı.