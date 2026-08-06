İMES OSB, Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli sanayisinin önemli üretim üslerinden biri olan İMES Organize Sanayi Bölgesi, 377 hektarlık alanda faaliyet gösteren 371’i aşkın firmasıyla üretim ve ihracat kapasitesini büyütmeyi sürdürüyor. İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, Türkiye'nin en büyük makine kümelenmelerinden biri olarak yalnızca sanayiye ev sahipliği yapmadıklarını, aynı zamanda planlı gelişim anlayışı, güçlü altyapısı ve geleceğe dönük vizyonuyla sektörün dönüşümüne yön veren bir ekosistem oluşturduklarını söyledi.

Bölgenin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Tokkan, "377 hektarlık alanda makine, makine yan sanayi, otomotiv yan sanayi, ısıl işlem ve demir-çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 371’den fazla firmayı aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu güçlü üretim yapısıyla Türkiye'nin katma değerli sanayisine ve ihracatına önemli katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

“Çalışmaların sonucunda Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandık”

Tokkan, “İMES Organize Sanayi Bölgesi olarak, sürdürülebilir sanayi anlayışımız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandık. Bu belgeyi yalnızca bir sertifika olarak değil, çevreye duyarlı üretim anlayışımızın ve gelecek vizyonumuzun önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Yönetim anlayışımızın merkezine çevresel sürdürülebilirliği yerleştiriyoruz. Bu kapsamda enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji uygulamaları, atık yönetimi ve çevre dostu altyapı yatırımlarını kararlılıkla hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Tokkan, “Yeşil OSB Belgesi, bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmaların tescili olmasının yanı sıra, sanayimizin sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etme hedefimizin de güçlü bir ifadesidir. Başta bölgemizde üretim yapan sanayicilerimiz olmak üzere bu süreçte emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çevreye duyarlı, kaynaklarını verimli kullanan ve geleceğe değer katan üretim anlayışımızla çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yeşil OSB Belgesi'nin arkasında somut yatırımlar var”

Yeşil OSB Belgesi'nin arkasında somut yatırımların bulunduğunu belirten Tokkan, “Bugün sanayide rekabetçiliğin en önemli unsurlarından biri verimlilik. Sanayicilerimizin küresel pazarda güçlü kalabilmeleri için üretim süreçlerini daha verimli hale getirmeleri ve kaynaklarını etkin kullanmaları büyük önem taşıyor. Bu noktada sadece sanayicilere değil, kamu kurumlarına, odalara ve sivil toplum kuruluşlarına da önemli sorumluluklar düşüyor. Son iki yılda bölgemizde hayata geçirilen güneş enerjisi santrali yatırımlarının büyüklüğü yaklaşık 300 milyon dolara ulaştı. Bu tablo, sanayicilerimizin enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra sürdürülebilir üretime geçiş konusunda da ne kadar kararlı olduklarını gösteriyor” ifadelerini kullandı.