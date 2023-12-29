İMES OSB'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

Sühem Beyaz / KOCAELİ

Dilovası'nda İMES OSB tarafından yaptırılarak hibe edilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışı yapıldı. Açılış törenine Kocaeli ValisiSeddar Yavuz’un yanı sıra Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli İl 112 Acil Hizmetler Başkanı Dr. Murat Soyuduru,Dilovası İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Polat ilgili kurum müdürleri ve İMES yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlimiz sanayisinin en önemli merkezlerinden biri olan Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde acil durumlarda müdahale süresini azaltmak ve sağlık hizmetlerini hızlandırmak amacıyla açılan Dilovası 3 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılış töreninde konuşma yapan Vali Yavuz, “Sanayicilerimiz, şehrimizin her alanına dokunuyor. Biz de onların her daim yanındayız. Üretim, istihdam, yatırım, ihracat ve kalkınma modelinin de en güzel örneklerinden bir tanesi budur. O yüzden başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İl Sağlık Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarını da ayrıca kutluyorum. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından İMES OSB 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılış kurdelesi Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi. Vali Yavuz, kurdele kesimi sonrası istasyonu gezerek yetkililerden bilgi aldı.