İMES OSB’de Geleceğin İnsan Kaynakları Zirvesi düzenlendi

Adem Adıgüzel/Kocaeli

İMES OSB ve İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği (İKDAY) iş birliğiyle düzenlenen Geleceğin İnsan Kaynakları Zirvesi, iş dünyasının insan kaynakları alanındaki dönüşümüne odaklandı. Zirvede, değişen çalışma hayatı, yeni nesil yetkinlikler, insan kaynakları uygulamaları ve geleceğin iş gücüne yönelik yaklaşımlar ele alındı.

Zirvenin açılışında yaptığı konuşmada İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, “Bugün 371 işletmenin içinde olduğu ve 23 bin 500 istihdamın bulunduğu güzel ve büyük bir organize sanayi bölgesiyiz. Bünyemizde 40’a yakın yabancı firma ve savunma sanayisine çalışan 38 firma bulunuyor. Firmalarımızın yüzde 80’i ihracat yapıyor. Bu da bizim için önemli bir gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nin sanayinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sunduğunu aktaran Tokkan, “OSB ve civardaki çalışanların daha rahat iş bulması, sanayicilerimizin de ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlara ulaşabilmesi amacıyla İMES OSB Mükemmeliyet Merkezimizi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın ilk kez sağladığı katkıyla dört yıl önce oluşturduk. Merkezimizde sanayicilerimizin satın alma imkânı bulamadığı veya yeterince kullanamadığı özel CNC tezgâhları, yazılımlar, ısıl işlem ve çeşitli tezgâhlar bulunuyor” diye konuştu.

“İKDAY olarak temsil gücümüzü yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Geleceğin İnsan Kaynakları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, insan kaynakları mesleğinin gelişimi ve temsil gücünün artırılması gerektiğine dikkat çeken İKDAY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koşkan, “İnsan kaynakları, temsil gücünü yukarı çıkarmazsa, bunu odalarda, meclislerde veya bakanlık düzeyinde gösteremezse istihdam problemlerini uzun yıllar yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde kuruldu.

İnsan kaynakları alanında son dönemde yaşanan hareketliliğin bazı kavramların yanlış anlaşılmasına neden olduğunu belirten Koşkan, “20 yıl önce bu organizasyonu kurarken önemli bir adım attık. Bugün insan kaynakları piyasasına baktığımızda son derece hareketli bir dönemden geçiyoruz. İKDAY, bu alanda öncülük yapan bir kurum. Bu alanda öncü bir yapı olarak insan kaynakları mesleğinin temsilini ileri götürmek ve mesleğin gelişimine katkı sağlamak gerekiyor” dedi.

İKDAY’ın mevzuat değişikliklerine de katkı sunduğunu belirten Koşkan, “Geçmişimize baktığımızda, iki kez kanun değişikliğine katkı sağlayabilecek bir kabiliyete ve yetkinliğe ulaştık. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. İnsan kaynakları profesyonellerinin temel sorunlarından biri olan temsil gücünü daha da artırmak ve mesleğin gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Her insanın uğraşabileceği bir işi olmalı”

Açılış konuşmasında insan kaynağının önemine dikkat çeken Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aşlantaş, “İnsana dokunabilmek ve her insanın farklı bir dünya olduğunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Hepimizin, çalışan, insan kaynakları yöneticisi ya da firma sahibi olarak ortak bir amacı var; hayatımızı kendi imkânlarımızla sürdürebilmek. Bu noktada doğru insanı doğru yerde konumlandırmak büyük önem taşıyor. Her insanın yaptığı iş ve ortaya koyduğu emek çok değerli. Sokakta temizlik yapan bir personelin yaptığı işle bir mühendisin yaptığı iş arasında değer açısından bir fark olmadığını düşünüyorum. Her çalışma ve her emek, topluma ve çalışma hayatına kattığı değer açısından kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın insan hayatındaki yerine de değinen Aşlantaş, “insanı merkeze alan ve insanı ön planda tutan bir anlayışla hareket etmemiz gerekiyor. Hangi görevde veya hangi unvanda olursa olsun, herkesin yaptığı işi en iyi şekilde yerine getirmesi hem çalışma hayatına hem de kişinin kendi yaşamına mutluluk ve huzur katacaktır. İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri ve yaptıkları işten mutluluk duyabilmeleri için çalışma hayatında kendilerine uygun bir alan bulabilmeleri önem taşıyor” dedi.