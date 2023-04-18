İMİB YK Üyesi Çekiç: “Madencilik devlet politikası olmalı”

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Üretim ve ihracatta kan kaybeden madencilikte en önemli beklentinin yeni yasanın sektörün de talepleri dikkate alınarak bir an önce çıkarılması olduğunu açıklayan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Metin Çekiç, bu sayede global pazarda rekabet gücünün geri kazanılarak ihracatta hızlı bir yükselişe geçilebileceğini savundu.

Gelişmiş ülke ekonomilerinin GSMH’da madenciliğin payının yüzde 7’lerde olduğunu belirten Çekiç, Türkiye’de bu rakamın 1,3 olduğu söyledi. Bu oranın yükseltilmesinin ülke gelişimine büyük katkı sunacağını ifade eden Çekiç, “Madencilik çok yüksek bir potansiyele sahip ama biz bunu harekete geçiremiyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 6,5 milyar dolarlık ihracat aslında çok büyük bir rakam değil.

Milli gelirden aldığımız yüzde 1,3’lük payı yüzde 5’e çıkarabilirsek ülke olarak 30 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayabiliriz. Ayrıca madenciliğin bağlı olduğu bir bakanlık oluşturularak madenlerin aranması, keşfedilmesi ve üretimi için gerekli bürokratik izinleri hızlı ve zamanında verilmesi dünya madencilik sektöründe üst sıralara yükselmemizi sağlayacaktır” diye konuştu.

Son 3 aylık verilere göre özellikle Amerika’daki durgunluğun etkisiyle ihracatın yüzde 15 düştüğünü aktaran Çekiç, pandeminin etkisinin henüz tam olarak bitmediğini ve Çin’de taleplerin hala durgun seyrettiğini kaydetti.Yılın ikinci yarısıyla birlikte bu açığı kapatıp 2022 ihracat rakamına ulaşmayı umduklarının altını çizen Çekiç, seçimlerden sonra çıkarılacak olası bir maden yasasının sektöre ivme kazandıracağını vurguladı.

Metin Çekiç, “Maliyet artışı, döviz kurlarındaki sıkıntı ve ruhsat güvencesinin olmamasından dolayı madencilerin sektöre ilgisi azalıyor. Sektörün devlet politikalarıyla desteklenmesi ve seçimlerden sonra yeni bir maden yasasının çıkarılması, sektördeki sıkıntıları bir nebze de olsa giderecektir. Böylece 2024 yılında 10 milyar dolarlık ihracat hedefine erişilebilir” dedi.

Ticaret heyeti programları hızlandı

İMİB olarak yeni dönemde yeni pazarlara açılacaklarını duyuran Çekiç, bu ay içerisinde ilk olarak ABD’deki mermer fuarına, sonrasında ise İzmir ‘deki mermer fuarına katılım sağlayacaklarını belirterek bu fuarların sektörün vizyonunu ve planını belirleyeceğinin altını çizdi. Metin Çekiç sözlerine şöyle devam etti: “İhracat pazarımızı artırmak için nisan ayı içerisinde Mısır ve Fransa’ya ileriki dönemlerde ise Kanada, Özbekistan, Güney Kore, Singapur ve Meksika gibi gitmediğimiz ülkelere sektörel ticaret heyetleri ile satın alma heyetleri organizasyonları düzenleyeceğiz.”