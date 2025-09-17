İMO Bursa Şube Başkanı Erdem: “1938’den kalma yasa mesleğimizi geri çekiyor”

EKONOMİ (BURSA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen çalıştayda mesleğin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Çalıştayın açılışında konuşan İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem, hem meslektaşlarının sorunlarını dile getirdi hem de kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Erdem, çalıştaydan çıkacak sonuçların milletvekili meslektaşlarının da desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşınacağını belirterek, “Çalıştayımızın sonuç raporlarını TBMM Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı ve ilgili Bakanlıklara sunacağız” dedi. Depremlerin doğal bir olay olduğunu ancak mühendislik hizmeti almamış yapıların felakete yol açtığını vurgulayan Erdem, şunları söyledi: “17 Ağustos’ta gördük, 6 Şubat’ta bir kez daha yaşadık. On binlerce can kaybettik, devletimizin sırtına milyarlarca liralık yük bindi. Deprem değil, mühendislik hizmeti almamış yapılar öldürür. Biz diyoruz ki deprem ülkemiz için bir beka sorunudur. Bu sorunu çözmenin tek yolu inşaat mühendislerinin sorunlarını çözmektir.”

“1938’den kalma kanunla yönetiliyoruz”

Erdem, kamu çalışanı inşaat mühendislerinin sorumluluklarının büyük, özlük haklarının ise yetersiz olduğunu belirtti. Erdem, “1938’de çıkarılmış bir kanunla yönetiliyoruz. Bu kanunun artık günün koşullarına uygun şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Meslektaşlarımızın haklarını iyileştirmek, daha güçlü bir meslek örgütü oluşturmak için Meclis’teki vekillerimizin desteğini bekliyoruz” diye konuştu. Mesleğe yeni başlayan genç mühendislerin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Serdar Atilla Erdem, “Genç kardeşlerimiz iş bulmakta zorlanıyor, bulunan işler de çoğu zaman asgari ücretle sınırlı kalıyor. ‘Her şantiyeye bir şef’, ‘tam zamanlı şeflik’ diyoruz ama bu taleplerimiz karşılanmıyor” dedi.

“Her yerde inşaat mühendisliği bölümü açılmamalı”

Yapı denetim sistemine de değinen Erdem, “2002’de kanun çıktığında çok mutlu olmuştuk ama bugün geldiğimiz noktada sorunlar devam ediyor. Dünyada yüzde 8-9 oranında verilen yapı denetim hizmeti bizde 1,5 seviyesinde kalıyor. Bu da sağlıklı denetimi ve çalışanların haklarını engelliyor” şeklinde konuştu. Erdem, özel sektördeki rekabetin mühendisleri zorladığını da dile getirerek, “Müteahhitler milyonluk yatırımlar yaparken projelere neredeyse hiç değer biçmiyor. Serbest çalışan meslektaşlarımız yüzde 90 kırımlarla proje yapmak zorunda kalıyor. Akademisyenlerimiz kontenjan fazlalığından, laboratuvar yetersizliklerinden şikâyetçi. Her yerde inşaat mühendisliği bölümü açılmamalı” değerlendirmesini yaptı.