İMO Bursa Şube Başkanı Erdem: “Kaçak yapılaşmaya acilen müdahale edilsin”

EKONOMİ (BURSA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi’nin Kestel Soğuksu ve Seymen Mahalleleri’nde planlanan sanayi ve depolama alanlarına ilişkin açtığı dava sonuçlandı. Bursa 4. İdare Mahkemesi, söz konusu imar planlarını Anayasaya aykırı bularak iptal etti. İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, “Henüz resmi bir ruhsat dahi yokken altyapı çalışmalarının sürmesi açıkça kaçak yapılaşmadır. Kamu zararı oluşmadan mahkeme kararı uygulanmalıdır” dedi. İMO Bursa Şubesi adına düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem, Bursa’nın planlı ve sürdürülebilir gelişim ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, “1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı tamamlanmadan kentte çakılacak her çivi yanlış olur. Tarım alanlarını sanayiye açmak bu kente yapılabilecek en büyük kötülüktür” dedi. Erdem, şubenin uyarılarına rağmen bölgede inşaat ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Yargı süreci devam ederken altyapı çalışması yapmak, yangından mal kaçırır gibi hareket etmektir” ifadelerini kullandı.

“Kaçak yapılaşma engellenmeli”

Kaçak yapılaşmanın Bursa’nın en önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirten Erdem, bu konuda merkezi ve yerel yönetimlerin siyaset üstü bir tutum sergilemesi gerektiğini dile getirdi. Erdem, “Sıradan vatandaşa ‘kaçak yapı yapmayın’ denirken, arkasında güçlü olanların hukuksuzluklarına sessiz kalınamaz. Mücadele önce güçlüden başlamalı” diye konuştu. Serdar Atilla Erdem, mevcut sanayi bölgelerinde doluluk oranı tamamlanmamışken tarım alanlarında yeni yapılaşmalara izin verilmesinin ekonomik ve ekolojik açıdan sürdürülemez olduğunu vurguladı.

“Arsa değil, teknoloji üretilmeli”

İMO Başkanı, Bursa’da sanayi vizyonunun “üretimden çok sanayi arsası üretimine” dönüştüğünü belirterek, bu anlayışın kent kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi. Erdem, “Sanayicinin nicelikte büyümesine değil, nitelikte derinleşmesine destek verilmeli. Yeşil sanayi, kendi enerjisini üreten ileri teknoloji yatırımları teşvik edilmeli” çağrısında bulundu. Mahkemenin iptal kararıyla Bursa’da kamu yararının korunduğunu ifade eden Erdem, “Kestel Soğuksu bölgesine ilişkin itirazımız, Türk yargısı tarafından da haklı bulundu. Bu kararın kentimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. Erdem, açıklamasını, “İlgili kurumlar mahkeme kararını gecikmeden uygulamalı; aksi halde sürecin takipçisi olacağız” sözleriyle tamamladı.

İMO Bursa Şubesi, 2024 yılı Temmuz ayında Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yapılan itirazlara yanıt verilmemesi üzerine plan iptali davası açmıştı. Mahkeme, “Anayasaya aykırılık nedeniyle yasal dayanağı kalmayan planlarda hukuka uygunluk bulunmadığı” gerekçesiyle imar planlarını iptal etti. Davalı taraflar arasında TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Soğuksu Sanayi Üretim Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi yer alıyor.