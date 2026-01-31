İMO Bursa’da aday tanıtımında birlik mesajı

EKONOMİ (BURSA) - Konuşmasında meslek odalarının yalnızca evrak düzenleyen yapılar olmaması gerektiğini vurgulayan Tercanlıoğlu, “Oda, meslektaşının teknik gücü ve hukuki kalkanıdır” dedi. Müteahhitlik sisteminde mühendis istihdamının zorunlu olmamasının halkın can güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını belirten Tercanlıoğlu, iş kazaları ve depremler sonrası sorumluluğun tek taraflı olarak mühendislere yüklenmesini de eleştirdi. Güçlü bir İMO’nun ancak yüksek üye katılımı ve ortak irade ile mümkün olacağını ifade etti. Yeşil pasaport konusuna da değinen Tercanlıoğlu, inşaat mühendisliğinin uluslararası bir meslek olmasına rağmen bu haktan yararlanılamamasını önemli bir kayıp olarak nitelendirdi. Yeşil pasaportun ayrıcalık değil, mesleğin doğasından kaynaklanan bir gereklilik olduğunu söyledi.

Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu’nun yeni dönem projelerini de açıklayan Tercanlıoğlu; mühendisler için hukuki destek mekanizmaları kurulacağını, Yetkin Mühendislik Yasası’nın hayata geçirilmesi için kararlı bir takip yürütüleceğini, genç mühendisler için kariyer ve istihdam destekleri sağlanacağını belirtti. Kadın mühendislerin eşit temsili, şantiye şeflerine yönelik hukuki ve mali koruma ile deprem ve güvenli kentler odağında Bursa’ya teknik katkı sunulması da projeler arasında yer aldı.

Programın sonunda Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu’nun yönetim kurulu adayları tanıtıldı. Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve önceki dönem belediye başkanlarından Erdem Saker’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Tercanlıoğlu, tüm meslektaşlarını odaya ve seçim sürecine sahip çıkmaya davet etti.