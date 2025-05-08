İMS Lojistik, nitelikli personel sorununa çözüm üretecek

MERSİN/EKONOMİ



İşbaşı Eğitim Programı protokolünün imza töreni, Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Anlaşma, kurum müdürü Yunus Emre Akalın ile İMSAN Group Mali İşler Direktörü Dr. Davut İmrak’ın imzalarıyla resmiyet kazandı. Burada açıklama yapan taraflar; programla iş arayan bireylere tecrübe kazandırılacağını, işverenlerin ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendi bünyelerinde yetiştirmelerine ve işe alınacak kişinin iş başında tanınmasına olanak sağlanacağını söyledi.



İşte aranan şartlar

‘Mesleki Deneyim Kazandırıyoruz’ sloganıyla yürütülen programlardan yararlanmak için İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak, emekli olmamak, programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak, kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak, programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekiyor.