İMSAN Group, İstanbul’dan 4 ödülle döndü

MERSİN/EKONOMİ

İMSAN Group, Avrasya Bölgesi’nin lojistikteki en büyük buluşması olan ve İstanbul’da 18 ülkeden 200 katılımcıyla gerçekleştirilen Logitrans Transport Lojistik Fuarı’ndaki yerini aldı. Kurduğu stantta ziyaretçilerini ağırlayan İMSAN Group, düzenlenen farklı ödül organizasyonlarında sahneye çıktı. 15. Atlas Lojistik Ödülleri’nde İMS Lojistik Genel Müdürü Mustafa İmrak ‘En Beğenilen Karayolu Lojistik Yöneticisi Ödülü’ne, İMSAN Group İhracat Satış Pazarlama Uzmanı Ferya Çiçek ‘En Beğenilen Depo Yöneticisi Ödülü’ne, Satış ve Pazarlama Departmanı Yöneticisi Şaziye Kalkan ise ‘En Beğenilen Proje Taşıması Yöneticisi Ödülü’ne layık görüldü. İMSAN Group Operasyon Müdürü Yakup İmrak ise UND Geleneksel Lojistik Başarı Ödülleri kapsamında ‘IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü’nü aldı.



Fuarı değerlendirerek ödüllere ilişkin duygularını dile getiren İMS Lojistik Genel Müdürü Mustafa İmrak, “Standımız bir Mersin durağı haline geldi. Fuarda Mersinimizi ve Akdeniz’i temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduk. Bize layık görülen ödülleri sadece firmamız adına aldığımızı düşünmüyoruz. Ödülleri temsil ettiğimiz kentimiz ve bölgemiz adına aldık. Çünkü gerçekten iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun da ödüle layık görülmesi gurur verici” diye konuştu.