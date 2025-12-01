İmsan Group’un başarısı 5 ödülle taçlandırıldı

40 yılı aşan köklü tecrübesiyle Mersin’de lojistik sektörünün öncü firmalarından İmsan Group, 18’inci kez gerçekleştirilen logitrans Transport Lojistik Fuarı’na düzenli katılım ödülü verilirken, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) iş birliğinde düzenlenen ‘Tepe Yöneticisi Ödülleri’ne İMS Lojistik Genel Müdürü Mustafa İmrak ile İmsan Group Filo Yöneticisi Zilan İmrak, 16. Atlas Lojistik Ödülleri Töreni’nde Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (TİO) Ödülü İMS Lojistik ve En Beğenilen Depo Yöneticisi Ödülü’ne ise İMS Lojistik Satış Pazarlama Uzmanı Melike Batur layık görüldü.

İmsan Group Yönetim Kurulu Başkanı Kerem İmrak “Fuar boyunca Mersinimizi ve Akdeniz Bölgesi’ni en iyi şekilde temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyduk. Bizim için bu fuar yalnızca bir tanıtım alanı değil, aynı zamanda uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmaların, emeğin ve istikrarlı büyümenin karşılığını gördüğümüz bir platform oldu. Bize layık görülen ödülleri sadece firmamız adına değil; temsil ettiğimiz kent ve bölge adına aldığımıza inanıyoruz. Çünkü bizler Mersin’in lojistik gücünü ulusal ve uluslararası arenada daha görünür kılmak için çalışıyoruz. Bölgenin potansiyeline inanan ve bu potansiyeli büyütmek için çaba gösteren bir ekibiz. Yaptığımız işlerin takdir edilmesi, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bu ödüller bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. İmsan Group olarak lojistik sektörüne değer katma hedefimizi sürdürecek, yeni yatırımlar ve projelerle hem bölgemizi hem de ülkemizi daha ileri taşımaya devam edeceğiz. Bu süreçte emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve bizlere güvenen müşterilerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.