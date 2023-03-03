İMSİAD Başkanı Demir: “Bütün süreçleri denetlenen tek sektörüz”

Esra Özarfat

BURSA - Deprem nedeniyle yıkılan ve hasar gören inşaatlar ile ilgili müteahhitlerin tek sorumlu gibi gösterildiğini eleştiren İMSİAD Başkanı Şeref Demir, “Her depremden sonra bir ‘Veli Göçer’ kelepçeli şekilde ekrana çıkartılır. Bir süre sonra depremi unuturuz. Ama bir sonraki deprem, bir önceki depremden daha fazla can kaybına neden olur. Yanlışta ısrarcı oluyoruz. Müteahhitleri içeri atarak çözüm bulacaksak hepsini içeri atalım. Hiç kimse ölmesin.

Ama durum bundan ibaret değil. 2000 yılından önceki süreçte belki yeterince denetim olmadığından dolayı müteahhitler belki kısmen inisiyatif kullanabiliyordu. Ama gelinen noktada müteahhidin inisiyatif kullandığı alan o kadar daraldı ki. Kazmayı ilk vurduğumuz andan inşaatın bitimine kadar denetlenen tek sektörüz. Ama halk nazarında sanki müteahhitler inisiyatifi dahilinde istediği şekilde inşaat yapıyor gibi algılanıyor” dedi.

Bir alanın imara açılmasına, nasıl bir imar verileceğine, inşaatın statiğine ve kullanılacak betona müteahhitlerin karar vermediğini belirten Demir, belediyeler tarafından denetlenen projelerin merkezi yapı denetim sistemi tarafından statiğinden peyzajına kadar ayrıntılı bir şekilde kontrol edildiğini kaydetti.

7 milyona yakın riskli yapı var

Çipli beton gibi uygulanan teknolojiler sayesinde müteahhitlerin inşaatın yapımı aşamasında inisiyatif kullanma gibi bir durumları olmadığını savunan Şeref Demir, “Bu ve benzeri olaylarda günah keçisi olarak müteahhitler görülüyor. İnsan hayatı söz konusu olduğu zaman olay bambaşka bir boyuta varıyor. Kimin suçu varsa muhakkak cezalandırılmalıdır.

Aksi halde bu işi düzgün yapan insanları sektörün dışına itersiniz ve sektörün kalitesini aşağıya çekersiniz” diye konuştu. Türkiye’nin önünde bir Marmara depremi gerçeği bulunduğuna vurgu yapan Demir, Türkiye’de 7 milyona yakın riskli yapı bulunduğunu, dönüşümün yine müteahhitler eliyle yapılacağını dile getirdi. Şeref Demir şöyle konuştu: “Hükümetin 20 yılda yaptığı konut sayısı 2 milyon. Azımsanacak bir konu değil, bir başarıdır. Ama bu ülkenin yıllık 1 milyona yakın konuta ihtiyacı var. Bunu kamu marifetiyle çözme şansımız yok. Bunu müteahhitler çözecek. Ama müteahhitleri günah keçisi yapıp itibarsızlaştırdığımız takdirde yine topluma zarar vereceğiz.”