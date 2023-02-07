İMSİAD’da Şeref Demir dönemi

ALİ ŞAHİN

BURSA-Bursa’da inşaat sektörüne yön veren sanayicilerin yer aldığı İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İMSİAD) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Mustafa Andıç’ın yeniden başkanlığa aday olmadığı genel kurulda 2023-2026 dönemi Yönetim Kurulu belirlendi. Yönetim kurulu başkanı ise Şeref Demir oldu.

İMSİAD’da iki dönem başkanlık yaptığını belirten Andıç, “Zor dönemlerde görev yapmaya gayret ettik. Ekonomik sıkıntılara ilave olarak pandemi de çalışmalarımızı çok etkiledi. Ama İMSİAD, etkinliğini her zaman hissettirdi ve tüm meslek kuruluşları ile inşaat sektörünün bileşenleri arasında kabul gören, örnek bir dernek oldu” dedi.

“Sektörde çözmemiz gereken sorunlar var”

Yapılan seçim sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Şeref Demir ise “Önümüzdeki dönemde birlik ve beraberlik içinde çözmemiz gereken kayda değer sorunlarımız var. Kalifiye eleman ihtiyacı, yapı denetim sorunları, kamuya iş yapan üyelerimizin meseleleri, yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan sorunlar ile enflasyon muhasebesinin uygulanmaması nedeniyle yaşanan problemler söz konusu.

İvmesi düşse de inşaat malzemesi fiyatlarının artışı nedeniyle hala büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu fiyat artışları bizim üretimimizi kısıtlıyor. Üretimimiz kısıtlanınca da çıkan sonuçlar ortada, vatandaşımınız zaruri ihtiyacı olan barınma ihtiyacında büyük sıkıntı yaşanıyor, kira konusunda insanlar muzdarip, kiralar artmasına rağmen kiralık yer bulunmasında sıkıntılar söz konusu. Çünkü inşaat maliyetinin önemli bir kısmını oluşturan arsa konusunda ciddi sıkıntılar var, uygun koşullarda yeterli arsa yok.

Bu yüzden arsa maliyetleri aşırı derecede yükseliyor, bu da konut fiyatlarına yansıyor. Sektörün önünün açılması, sürdürülebilir programlar oluşturularak bu işlerin özel sektör vasıtasıyla çözülmesi gerektiği kanaatindeyiz. İMSİAD olarak biz sosyal faydayı ön planda tutarak şehrin estetiğine yönelik daha yaşanabilir alanlar oluşturulması gerektiğini, tarım alanlarının imara açılmamasını, fazla bina yoğunluğunun kimseye fayda sağlamayacağını dile getirmeye çalışacağız.” diye konuştu.

Derneğin yeni yönetim kurulu başkan Şeref Demir’in dışında, Kemal Bilim, Orhan Çiçek, İdris Havuz, Muhammet Adiloğlu, Murat Ay, Bünyamin Kaya, Levent Kaçan, İbrahim Cem Oflaz, Sinan Sulu ve Sait Zorlu’dan oluştu.