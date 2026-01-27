İMSİAD’da Şeref Demir güven tazeledi

EKONOMİ (BURSA) – İMSİAD 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Başkan Şeref Demir, “Tüm zorluklara rağmen sektörümüzün ülkemizin kalkınmasında, istihdamında ve şehirlerimizin geleceğinde vazgeçilmez bir rolü olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Deprem gerçeğiyle yüzleşmiş bir ülkede, güvenli ve nitelikli yapı üretimi artık bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur. Bu bilinçle 2026 yılına temkinli ama güçlü bir iyimserlikle giriyoruz” diye konuştu. Sektörün artan maliyetler, finansmana ulaşmada yaşanan güçlükler, bürokratik zorluklar, arsa ve işgücüne erişimdeki sıkıntılar, piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler gibi sorunlar yaşadığına işaret eden Demir, bu sürecin alınan kararları doğrudan etkilediğini söyşedi. Sektörün yalnızca ekonomik şartlarla değil, hızla gelişen teknoloji, değişen çevre ve iklim koşulları, yeni mevzuat düzenlemeleri ve her geçen gün azalan iş gücü gerçeğiyle de karşı karşıya olduğunu ifade eden Demir, inşaat sektörünün, klasik yöntemlerle yoluna devam edebilecek bir noktada olmadığını vurguladı.

İklim değişikliği, enerji verimliliği, karbon ayak izi, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün yapı sektörünün geleceğini doğrudan şekillendirecek başlıklar olduğunu belirten Demir, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin firmaları daha çevreci, daha verimli ve daha planlı üretim modellerine yönlendirdiğini, bu süreci doğru okuyan ve kendini buna göre dönüştüren firmaların ayakta kalacağını ileri sürdü. Şeref Demir, sektörün en önemli sorunlarından birinin de nitelikli iş gücünün azalması olduğuna dikkat çekti. Kentsel dönüşümün en fazla emek verdikleri başlıklardan biri olduğuna işaret eden İMSİAD Başkanı Şeref Demir, “Kentsel dönüşüm parsel bazlı değil, insan odaklı ve şehir ölçeğinde yapılmalıdır. Bursa yapı sektörünün; birlikte iş yapma kültürünü geliştirdiği takdirde, büyük alanları dönüştürebilecek güç ve kapasiteye sahip olduğunu ısrarla ifade ettik” dedi.

İMSİAD’ın yönetim kurulunda Şeref Demir’in yanı sıra Muhammed Adiloğlu, Nurcan Özdemir, İbrahim Cem Oflaz, Doğan Gündüz, Yılmaz Avşar, Eyyüp Ceylan, Sait Zorlu, Sinan Sulu, İbrahim Taşır ve Latif Altay yer aldı.