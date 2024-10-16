İncesu, Kapadokya’nın destinasyon merkezi olacak

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde kazı çalışmaları devam eden İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısının yer aldığı ve dünyanın ilgisini çekecek bölgede incelemelerde bulunarak, kazı çalışmalarını yürüten ekipten bilgiler aldı.

İncesu ilçesi, Örenşehir Mahallesi, Köy İçi mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde arkeolojik kazılar yeni sezonda da devam ediyor.

Büyükkılıç, Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne ait mozaiklerin yer aldığı kazı çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunurken, Büyükkılıç’a İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve daire başkanları da eşlik etti.

Arkeologlardan yapılan kazı çalışmalarında gelinen son durum ve mozaikler hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, “İncesu’muzun Örenşehir mevkiindeki mozaiklerle ilgili kazı çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Kültür Bakanlığı ile iş birliği yapmış olduğu bu anlamlı çalışmada bugüne kadar tespit edilen ve üzeri açılan 600 metrekare civarında bir mozaik söz konusu” dedi.

Başkan Büyükkılıç, önümüzdeki senelerde burasının herkes tarafından takip edilen bir bölge olacağını vurgulayarak, kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Büyükkılıç, “Güzel bir eser ortaya çıkacak. Hemen Kapadokya’nın girişinde, İncesu’muza yakın bölgede, orada yapmış olduğumuz dinî eserlerle ilgili restorasyon çalışmaları, buradaki mozaikle ilgili çalışmalar, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın hanı ve İpek Yolu güzergahında olması nedeniyle, Kapadokya’nın yakınında önemli bir destinasyon merkezi olacak” diye konuştu.