İnci Akü, Brandverse Awards’ta yedinci kez zirvede

İZMİR / EKONOMİ

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğinde düzenlenen Brandverse Awards, her yıl pazarlama, iletişim ve reklam dünyasının en başarılı çalışmalarını ödüllendiriyor. Veriye dayalı değerlendirme metodolojisiyle öne çıkan organizasyonda İnci Akü, sosyal medya performansı, hedef kitlesiyle kurduğu güçlü etkileşim ve dijital iletişim stratejilerindeki başarısıyla sektörünün en güçlü markaları arasında yer alıyor.

Yedinci kez üst üste bu prestijli ödüle layık görülmenin gururunu yaşadıklarını belirten İnci Akü Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Mehtap Altun, “Yeni kurumsal yapılanmamızın ardından elde ettiğimiz bu ödül, markamızın değişen koşullara uyum sağlarken iletişim gücünü ve hedef kitlesiyle kurduğu bağı koruduğunun önemli bir göstergesi oldu. İnci Akü olarak 40 yılı aşkın köklü geçmişimizden aldığımız güçle yalnızca enerji depolama çözümlerinde değil, iletişim alanında da sektörümüze yön vermeye devam ediyoruz. Dijital dünyada değişen beklentileri yakından takip ediyor, veriyi merkeze alan yaklaşımımızla hedef kitlemizle güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kuruyoruz. Brandverse Awards gibi saygın bir platformda üst üste yedinci kez ödüllendirilmek, iletişim stratejilerimizin başarısını ve marka gücümüzü ortaya koyması açısından son derece değerli. Bu başarıda emeği bulunan tüm ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin akü sektöründeki öncü markalarından biri olan İnci Akü, müşteri odaklı yaklaşımını dijital kanallara başarıyla taşıyarak iletişim alanında da fark yaratmaya devam ediyor. Sosyal medya yönetiminden dijital müşteri deneyimine, veri odaklı iletişim çalışmalarından yenilikçi içerik stratejilerine kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü çalışmalarla hedef kitlesiyle güçlü bağlar kuran marka, dijital dönüşüm yolculuğunu istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.