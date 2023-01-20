İnci Gold, 2023 tasarımlarını İtalya’da tanıtıyor

SAMSUN - İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, “İki yıldır devam eden Pandemi, pek çok sektörde olduğu gibi altın ve kuyumculuk alanında da durgunluğa neden olmuştu. Vicenzaoro’da iki yıldır sergilemeyi beklediğimiz pek çok ürün gamımızı ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanı içindeyiz. İtalya’da dünyanın dört bir yanındaki temsilcilerimizle bir araya gelecek ve 2023 ihracat turumuzu buradan başlatacağız” dedi.

Altın ve kuyumculuk sektörü için Avrupa'nın en büyük fuarı olarak kabul edilen Vicenzaoro Jewellery Show, mücevher üretiminin kalbi İtalya’da kapılarını açıyor. 20-23 Ocak 2023 Tarihlerinde düzenlenecek fuar, sektöre yönelik gerçekleşen ilk organizasyon olması sebebiyle de yeni dönem trendlerinin belirlenmesi açısından ayrı bir önem taşıyor.

Dünya mücevher sektöründeki pek çok önemli markanın yer aldığı fuar, her sene yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oluyor. Fuara 2009 yılından bu yana düzenli olarak katıldıklarını belirten kuyumculuk sektörünün köklü markası İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, Vicenzaoro’nun, pandemi sonrasında gün yüzüne çıkmayı bekleyen pek çok özel koleksiyona ev sahipliği yapmasını beklediklerini kaydetti.

‘2023’ün ihracat turunu başlatıyoruz’

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, “Pandemi, pek çok sektörde olduğu gibi altın ve kuyumculuk alanında da etkili olmuştu. Vicenzaoro’da pandemi nedeniyle iki yıldır sergilemeyi beklediğimiz pek çok ürün gamımızı ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanı içindeyiz.

İtalya’da dünyanın dört bir yanındaki temsilcilerimizle bir araya gelecek ve 2023 ihracat turumuzu buradan başlatacağız. Sektörün önde gelen temsilcilerinden biri olarak yeni işbirliklerimizle Türkiye ekonomisine değer katmaya ve ülkemizi kuyumculuk alanında yurtdışında başarıyla tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Ürünlerimizin yüzde 25’i yeni koleksiyon’

Her ay ortalama 100 yeni model üreten Türkiye’nin sayılı firmalarından biri olduklarını belirten Cüneyt Kurtulmuş, “İnci Gold olarak Vicenzaoro’da yüzde 25’i yeni model olmak üzere yaklaşık 5 bin adet ürünümüzü sergileyeceğiz. İtalya’da Avrupa ve dünyadan 20’ye yakın ülkeden ziyaretçilerimizle yoğun bir toplantı trafiği gerçekleştireceğiz.

Yeni siparişlerin yanı sıra İnci Gold dijital uygulamamıza yönelik de görüşmelerimiz olacak. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde altın ve kuyumculuk üzerine exclusive ürün koleksiyonları üzerine birtakım projelerimizi de müşterilerimizle paylaşacağız. 2022 yılını güzel tamamladık, 2023 yılında da bu başarı ivmemizi hiç düşürmeden devam ettirmeyi hedefliyoruz. 2023 yılında 13 milyon dolarlık ihracat hedefimiz bulunuyor” diye konuştu.