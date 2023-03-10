İnci Gold ihracatına yeni rotalar ekleyecek

SAMSUN - Mücevher sektörünün heyecanla beklediği ‘Istanbul Jewelry Show’ , İstanbul Fuar Merkezi’nde 16-19 Mart 2023 tarihleri arasında sektörü 53’üncü kez bir araya getirmeye hazırlanıyor. Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarından biri olarak gösterilen Istanbul Jewelry Show’da en yeni tasarımlarını sergileyeceklerini belirten İnci Gold Genel Müdürü Cüneyt Kurtulmuş, “Türkiye’nin sektörde öncü ülkelerden biri olması için çalışmalarımızı ve tanıtımlarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Umutluyuz, beklentimiz çok yüksek”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Kurtulmuş, “Tanıtım ve iş bağlantıları için en etkili organizasyonlar olan fuarlar, bizim için de çok önemli bir yere sahip. Bu nedenle Türkiye’deki tüm fuarlarda yer alıyoruz. Geçen yıl üçü İtalya, ikisi Hong Kong, biri Las Vegas ve ikisi Türkiye olmak üzere toplam sekiz fuara katıldık. İstanbul Mücevher Fuarı’nda da 2000 yılından bu yana her yıl düzenli olarak bulunuyoruz. Bu fuardan umutluyuz ve beklentimiz oldukça yüksek. Geçen sene yeni dijital uygulamamız olan ‘İnci Gold’un tanıtımını ilk kez bu fuarda gerçekleştirmiştik, bu sene de birbirinden değerli özel tasarım ürünlerimizi ziyaretçilerimizle buluşturmak istiyoruz. Bu fuarla birlikte hem yurtiçi hem de yurtdışındaki satış hacmimizi artıracağımıza inanıyoruz. Öte yandan; şu anda 38 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu rakamı yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Sıradanın dışına çıkarak yeni deneyimler sunmalıyız”

İnci Gold, Istanbul Jewelry Show’da yaklaşık 1500 çeşit yeni tasarım kolye, kolye ucu, yüzük, alyans, bilezik, bileklik ve küpelerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Son üç yıl içerisinde e-ticaret alanında ciddi bir atılım gerçekleştiren İnci Gold, ‘kendi takını kendin tasarla’ sloganı ile geliştirdiği online satış platformu ile de dikkat çekiyor. Cüneyt Kurtulmuş, “İnci Gold’un mobil uygulaması, markanın değerli koleksiyonlarının yanı sıra kullanıcılara kendi beğenilerine göre özgün takı tasarlama imkanı da sunarak sektörde devrim etkisi yarattı. Kişilere bir ürünü yüzlerce farklı seçeneklerle sunmamız, en büyük farkımızı oluşturuyor. Tüm bu seçenekleri dijital ortam haricinde tüketiciye sunmak imkansız olduğundan, bu şekilde kullanıcılara kendi takılarını tasarlama özgürlüğü tanımış olmamız bize çok fayda sağladı. Bu sayede hata payını minimize edip, kaliteli bir hizmet sunmuş olduk. Mücevher sektöründe artık sadece tüketiciye sıradanın dışında bir deneyim sunabilecek yenilikçi şirketlerin markalaşma sürecinde yol alacağını düşünüyorum” dedi.