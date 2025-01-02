İnci GS Yuasa, geleceğin enerji çözümlerini şekillendirmeyi hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

Dünya akü devi Japon GS Yuasa ile Türkiye’de otomotiv tedarik sanayinin köklü firması İnci Holding’in iştiraki İnci GS Yuasa’nın lokomotif markası İnci Akü sektördeki 40. yılını kutluyor. 80 ülkeye ihracat yapan ve sektörde Türkiye'nin ilk Ar-Ge merkezini kuran şirket, otomotiv sektöründen endüstriyel uygulamalara uzanan geniş bir yelpazede sürdürülebilir enerji çözümleri sunuyor. İnci GS Yuasa İcra Direktörü Kadir Kaymakçı, ileri teknoloji ürün gamı ve dijital dönüşüm vizyonuyla, enerji depolama sektöründe yarının standartlarını bugünden belirleme hedefiyle çalıştıklarına dikkat çekti.

Vizyonlarını geleceğin mobilite çözümlerine yön veren marka olarak konumladıklarını belirten Kaymakçı, “Enerji depolama teknolojilerinde global bir oyuncu olarak, sürdürülebilir ve akıllı çözümlerimizle sektörün dönüşümüne liderlik ediyoruz. Ar-Ge gücümüz ve inovatif yaklaşımımızla, mobilite dünyasının yeşil dönüşümünde öncü rol üstlenerek, sadece bugünün değil, yarının mobilite dünyasını tasarlıyoruz. Teknoloji ve inovasyonu şirket DNA'sına işledik. Müşterilerimize sürekli yeni değer önerileri sunuyoruz. Yeni nesil, çevre dostu ve yüksek performanslı enerji çözümlerimizle mobilite dünyasının dönüşümüne öncülük ediyoruz. Otomotivden endüstriyel uygulamalara uzanan geniş bir yelpazede, akıllı teknolojilerle donatılmış ürünlerimiz, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt veriyor " açıklamasını yaptı.

“Dijital fabrika ile üretimde gelecek bugünden başlıyor"

Manisa'daki üretim tesislerini Endüstri 4.0 teknolojileriyle donatarak geleceğin akıllı fabrikasını bugünden kurduklarını anlatan Kaymakçı, “Akıllı sistemlerimizle üretim süreçlerimizi optimize ediyor, ileri analiz yöntemleriyle kalite standartlarımızı sürekli yükseltiyoruz. Robot teknolojileri ve otonom sistemlerle üretim kapasitemizi artırırken, yeni nesil sensörlerimizle ürün performansını anlık olarak izliyoruz. Dijital altyapımızla üretimden sevkiyata kadar tüm süreçleri akıllı sistemler üzerinden yönetiyoruz. Bu teknoloji yatırımlarımız hem verimliliğimizi artırıyor hem de yüksek kalite standartlarımızı garanti altına alıyor" dedi.

"Müşteri deneyiminde yeni dönem"

Müşteri deneyimini dijitalleştirerek hizmet kalitesini yükseltmeye devam ettiklerini vurgulayan Kadir Kaymakçı, "Akümgelsin isimli mobil hizmetimizle, kullanıcılarımıza 7/24 lokasyon bağımsız akü değişim hizmeti sunuyoruz. 'Akünü Bul' akıllı uygulamamız ise araç sahiplerinin tek tıkla araçlarına en uygun aküyü belirlemelerini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de dijital teknolojilere yatırımlarımızı artıracağız. Global rekabet gücümüzü yükseltirken, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 40 yıllık köklü deneyimimiz ve güçlü Ar-Ge altyapımızla, mobilite dünyasının enerji çözümlerini şekillendirmeye kararlıyız" diye konuştu.

Uehara: İnci GS Yuasa bölgedeki varlığımızı güçlendiriyor

İnci GS Yuasa İcra Direktör Vekili Shinsuke Uehara, GS Yuasa’nın deniz altından uzay üssüne kadar birçok alanda kullanılan aküler ürettiğini hatırlatarak, “Motosiklet aküleri alanında dünya lideri olan Yuasa Akü, Avrupa için stratejik bir üretim üssü olarak konumlanan İnci GS Yuasa sayesinde, bölgedeki varlığını her geçen gün daha da güçlendiriyor. Dünyaya ihraç edilen her üç aküden birisi ve Avrupa'ya ihraç edilen akülerin % 40'ı İnci GS Yuasa’nın fabrikalarında üretiliyor” dedi.