İnci Holding, başarılı çalışanlarını ödüllendirildi

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye'nin köklü kuruluşlarından İnci Holding'in, kurucusu Cevdet İnci anısına her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cevdet İnci Onur Gecesi İzmir İstinyeArt %100 Performans Arena'da gerçekleştirildi. Gecede, grup şirketlerinin başarılı projeleri ödüllendirilirken, çalışanlar ve yöneticiler bir araya geldi.

Cevdet İnci’nin vizyonu ve değerleriyle büyüyerek, sektörlerinde güvenin simgesi haline geldiklerini ifade eden İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, “Kurucumuz Cevdet İnci’nin ‘insana yatırım, geleceğe yatırımdır’ anlayışını her alanda sürdürüyoruz. 2025’te 40. yılını kutlayacak olan İnci Vakfı, Genç İnci Programı, Çıraklık Okulu, Kodİnci Genç Gelişim ve Burs Programı gibi projelerle yeni nesiller için değer üretmeye devam ediyor. Yeni nesillerin enerjisi ve vizyonu, sadece şirketimizin değil, toplumun geleceğini şekillendirecek en güçlü kaynak” dedi.

70 yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası ortaklıklarla iş dünyasında güçlü bir ağ oluşturduklarını aktaran İnci Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan, “Bugün, 520 milyon Euro ihracat hacmiyle global ortaklıklarımızın gücünü yansıtıyoruz. 2025 yılı sonunda 840 milyon Euro işlem hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Karbon ayak izimizi yüzde 14 azaltmayı başardık. 2035’e kadar bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Döngüsel ekonomi politikalarımız sayesinde atık geri dönüşüm oranımızı yüzde 95 seviyesine taşıdık” diye konuştu.

İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez ise İnci Ailesi’nin ilk nesline dayanan eğitim yolculuğunu, kurumsal bir yapıyla kırkıncı yaşına taşıdıklarını belirterek, “Her yıl binlerce çocuğa ve gence eriştiğimiz deneyim ve teşvik programlarımızı yürüterek, toplumda üreten bireylerin yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Başarılı projeler ödüllendirildi

20. Cevdet İnci Teşvik Ödülleri kapsamında dört ana kategoride başarılı projeler ödüllendirildi. AR-GE kategorisinde İnci GS Yuasa'nın projesi ile Hürkan Çatalkaya ve Şevket Akpınar liderliğindeki ekip birincilik, ISM Minibar'ın projesi ile Aysun Yolacan liderliğindeki ekip ikincilik ödülünü aldı.

Hizmet kategorisinde İnci GS Yuasa-Starter'ın projesi ile Emre Çancıoğlu ve ekibi birinci olurken, aynı şirketin endüstriyel biriminin projesi ile Menekşe Demirci ve proje ekibi ikinciliği elde etti.

Üretim kategorisinde Maxion İnci Alüminyum'un projesi ile Alphan Sürmeli ve ekibi birinci, İnci GS Yuasa-Endüstriyel'in projesi ile Çağrı Ceylan ve Ali Tunç ikilisinin ekibi ikinci oldu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ise Maxion İnci Alüminyum'un projesi ile Fuat Kuloğlu liderliğindeki ekip birincilik ödülünü kazandı.

Ayrıca, İGYA Endüstriyel Fabrika İSG Ödülü'ne, Gizem Demirtaş ise Risk & Denetim Komitesi Özel Ödülü'ne layık görüldü. İnovasyon Özel Ödülü'nü ise İnci GS Yuasa-Starter'ın projesi ile Emre Çancıoğlu ve ekibi kazandı.