İnci Holding CEO ve YK Üyesi Zeki Şafak Ozan “Öngördüğümüz 230 milyon dolar yatırım ve 3 milyar dolar ihracatın heyecanını taşıyoruz”

EKONOMİ / İZMİR

İnci Holding'in geleneksel Cevdet İnci Onur Gecesi, “Yarının İzi” temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan, yıl değerlendirmesine ek olarak grubun gelecek vizyonunu paylaştı. İnci Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan, “Önümüzdeki beş yıl için öngördüğümüz 230 milyon dolar yatırım ve 3 milyar dolar civarında gerçekleşmesini beklediğimiz ihracatın heyecanını taşıyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik stratejilerinin önemine değinen Ozan, “Karbon emisyonlarında sağladığımız yüzde 20’lik azaltım, geri dönüşüm oranlarımızdaki iyileşmeler gezegene duyduğumuz sorumluluğun güçlü sonuçlarını ortaya koyuyor. İnci Radar platformu aracılığıyla yürüttüğümüz girişim iş birlikleri ve PoC çalışmalarımız ise inovasyon kapasitemizin gelecek için daha da güçlendiğini gösteriyor. Çalışan gelişimine, etik yönetimine yaptığımız yatırımlar, kadın yönetici oranlarımızdaki yükseliş ise insanı merkeze alan kültürümüzün önemli bir göstergesi. Genç İnci programımız, İnci Vakfı programlarımız ve sivil toplum iş birliklerimiz topluma karşı üstlendiğimiz sorumluluğu daha geniş bir etki alanına taşıyor” dedi.

Cihan Elbirlik: “Toplum fayda yönünde de gelişim hedefliyoruz”

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, grubun geçmişten bugüne uzanan başarı hikayesini, geleceğe yönelik vizyonunu ve yeni nesillere olan güvenini vurguladı. Elbirlik, Cevdet İnci’nin kurum kültürüne kazandırdığı değer odaklı yaklaşımın bugün de İnci Holding’in uzun vadeli yol haritasını şekillendirdiğini vurgularken, “Yarının İzi” temasının, güven ve birlik temelinde sorumlu liderlikle geleceğe taşınan kurumsal duruşu temsil ettiğini ifade etti. Sadece teknoloji ve yatırım odağında değil, topluma fayda sağlama yönünde de sürekli gelişim hedeflediklerini vurgulayan Elbirlik, “40. Yılına ulaşan İnci Vakfımızla, bugüne kadar dokunduğu binlerce çocuk ve gence özel programlarıyla ışık oldukları için gurur duyuyoruz” diyerek İnci Vakfı’na teşekkürlerini dile getirdi.

21. Cevdet İnci Teşvik Ödülleri kapsamında dört ana kategoride değerlendirilen 24 proje arasından en başarılı projeler ödüllendirildi.