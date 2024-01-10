İnci Holding Hasat Hibe Programı kazananları belli oldu

NURETTİN BAKİ /İZMİR

10 şehirdeki 19 üniversiteden 36 başvurunun yapıldığı, lisansüstü düzeyde bir programa kayıtlı öğrencilerin katıldığı etkinlik kapsamında Vakıf, 10 projeye toplamda yaklaşık 1 milyon TL hibe desteği verecek.

Projeyi; havayı, suyu onaran kişileri bulmak ve onları desteklemek amacıyla başlattıklarını söyleyen İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gök, “İnci Holding olarak 72 yıldır, işimizi tüm paydaşlarımıza ortak fayda sağlayacak şekilde yapmayı, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı daima çok önemsiyoruz. Ailemizin büyükleri bir vakıf kurdu. Vakfımız başta çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyordu, sonradan eğitime odakladık ve o şekilde devam ediyoruz” dedi.

“Ölçemediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz”

İnci Holding olarak geçen sene sürdürülebilirlik raporu çıkardıklarını belirten Gök, “İş dünyasında, sanayide sevdiğimiz bir şey vardır; ‘ölçemediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz’ Sürdürülebilirlik konusunda birçok şey biliyoruz ama bunu ölçmeye ve hedef koymaya başladığınızda aslında ne kadar daha çok şey yapabileceğinizi de görüyorsunuz. Biz de holding olarak bu noktada 2030’a kadar karbon ayak izimizi azaltacağız gibi birçok şey yazdık. Projemiz havayı ve suyu onaran kişileri bulmayı, bunları destekleme arzusuyla başladı. Umarım daha büyüyerek, çığ etkisiyle artarak devam edecek” dedi.

“Beraber hareket etmeliyiz”

Havayı, suyu birlikte hareket ettiklerinde daha hızlı onarabileceklerini söyleyen İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbilir Ürkmez, “Hasat Hibe Programı’nı ilk hayal ettiğimizde programa sadece tek taraftan değil karşılıklı öğrenelim mottosuyla başladık. Şu an baktığımızda bir ekosistem kurmayı başarmışız. Akademisyenler, öğrenciler, iş dünyası, yerel yönetimlerin temsilcileri hepsini bu ekosistemin içinde buluşturduk. İnsanlar olarak yıkmaya çalıştığımız yaşam sistemimizi; yine insanlar olarak hepimiz bir tarafından tutarsak tekrar yukarı taşıyabiliriz. Hepimizin üzerinde büyük bir sorumluluk var ama beraber hareket edersek bu sorumluluğu da azaltabiliriz” diye konuştu.

10 projeye 1 milyon TL hibe desteği

Hasat Hibe Programı’nda seçilen 10 projeye 2024 yılında 3 aşamada 2023 ve 2024 değerlendirmeleri sonucunda toplamda 1 milyon TL’ye varan hibe desteği verilecek. Programda Şeniz Akbulut, Berkan Bostanoğlu, Umut Ateş ve Erdem Şensöz’ün Agromechatronics; Elif Can, Kadir Berat Yıldırım, Ömer Faruk Güleç’in Beespenser; Oğulcan Esmer, Sezgin Atabey Sarıtosun, Gazi Arık’ın Atlas-Green Solutions for Agriculture; Mert Yüksel’in Cyclizm; Side Selin Su Yirmibeşoğlu, Eda Dayı, Melis Özerbil, Selin Akbaş’ın Çoklu Ağır Metal Sensörü; İrem Saygı ve İrem Nur Yüksel’in Hempry; Emre Taşkıran ve Tuğba Özbay’ın Risk Odaklı Kişiselleştirilmiş Tarımsal Döngü Yönetimi; Fatma Gizem Zincir ve Mehmet Türkoğlu’nun Plasticversus; Atakan Yıldız, Deniz Sapaz, Umut Ferhat Başpınar ve Osman Peker’in Soilbiom Kişiselleştirilmiş Gübre; Çağrı Erol ve Elif Yılmaz’ın Wogu projeleri hibe desteği almaya hak kazandı. Öte yandan Beespenser projesi, patent ödülü de aldı.