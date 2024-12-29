İnci Vakfı III. Hasat Hibe Programı başvuruları başladı

İZMİR / EKONOMİ

Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın (İnci Vakfı) yürüttüğü, İnci Holding’in sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında desteklediği Hasat Hibe Programı’nın üçüncü dönem başvuruları başladı.

Program lisansüstü öğrencilerin, doğaya verilen hasarı onaran sürdürülebilirlik odağındaki projelerini desteklemeye devam ediyor. Başvuruların 18 Aralık 2024 tarihinde başladığı program, yenilikçi projeleri teşvik etmeyi ve bu doğrultudaki uygulamaları artırmayı amaçlıyor. Başvurular 20 Ocak 2025’te sona erecek.

İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, “Cevdet İnci Eğitim Vakfı olarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuz ile sürdürülebilirlik stratejimize uyumlu olarak çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Doğaya verilmekte olan hasarı onarmayı amaçlayan projeler geliştiren lisansüstü öğrencilere destek olmak için yürüttüğümüz Hasat Hibe Programı’nda geçtiğimiz yıllarda yirmi projeyi destekledik. Her yıl proje sahipleriyle sürekli iletişimde kalarak, gelişim süreçlerini takip ediyoruz. Ne mutlu bize ki Hasat Hibe Programı’yla teması olan öğrenciler, bizden aldıkları hibe haricinde TÜBİTAK, TÜSİAD ve ulusal, uluslararası girişimcilik ekosisteminin yatırımcılarından farklı destekler ve ödüller alarak projelerini geliştirmeye devam ettiler. Öğrencilerden aldığımız geri bildirimlerle, bu yıl program desteklerimizi daha da genişleterek sosyal medya danışmanlığı, girişim / liderlik koçluğu, fuar yönlendirmeleri gibi başlıkları da sürece dahil ettik” dedi.