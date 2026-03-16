İnci Vakfı’ndan sürdürülebilir geleceğe katkı: IV. Hasat Hibe Programı başvuruları devam ediyor

EKONOMİ / İZMİR

Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın (İnci Vakfı) yürüttüğü, İnci Holding’in sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında desteklediği Hasat Hibe Programı’nın dördüncü dönem başvuruları sürüyor. Program lisansüstü öğrencilerin, doğaya verilen zararı onaran sürdürülebilirlik odağındaki projelerini desteklemeye devam ediyor. Başvuruların 14 Şubat 2026 tarihinde başladığı program, yenilikçi çözümler üreten projelere can suyu olmayı amaçlıyor. Başvurular 31 Mart 2026’da sona erecek.

Üç yıldır Hasat Hibe Programı sayesinde birbirinden değerli, yenilikçi ve ilham verici projelere ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını paylaşan İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, “Geçtiğimiz yıl Vakfımızın 40. Yılını kutladık. Cevdet İnci Eğitim Vakfı olarak, kurulduğumuz günden bu yana, geleceği düşünen, topluma, çevreye fayda sağlayan, üreten bireyler yetiştirmeyi ve bilimin ışığında yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine destek olmayı kendimize ilke edindik. Programımız sayesinde bugüne kadar yüze yakın projeye yol arkadaşlığı yaptık. Proje sahipleriyle sürekli iletişim halinde kalarak gelişim süreçlerini yakından takip ediyoruz. Ne mutlu bize ki programımızla yolu kesişen gençler, aldıkları hibelerin yanı sıra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi ulusal-uluslararası ekosistem paydaşlarından da çeşitli destekler ve ödüller alarak projelerini büyütmeye devam ediyor. Bizler, bu projelerin her birinin arkasındaki bilimsel düşüncenin ve eğitimin gücüne inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl bu yolculukta bizlerle olarak gençleri destekleyen ve ödülleriyle programımızı zenginleştiren Erdem Kaya Patent, Bermuda Medya Ajansı, ReSkills Training, özel ödül desteği için Sürdürülebilir1İzmir'e, sürdürülebilirlik sponsorumuz olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm paydaşlarımıza da teşekkür ederiz” dedi.

Hasat Hibe Programı'na başvurular 31 Mart tarihine kadar www.incivakfi.org web sitesinde yer alan başvuru bağlantısı üzerinden alınıyor. Başvurular, öncelikle alanında uzman ve akademisyen jüri üyelerinden oluşan ön jüri tarafından değerlendirilecek ve ardından programa katılmaya hak kazananlar eğitim, mentorluk ve gelişim sürecinde dahil edilecekler.