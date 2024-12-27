İnci Vakfı’nın 3. Hasat Hibe Programı başvuruları başladı

İZMİR / EKONOMİ

Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın (İnci Vakfı) yürüttüğü, İnci Holding’in sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında desteklediği Hasat Hibe Programı’nın üçüncü dönem başvuruları başladı. Program lisansüstü öğrencilerin, doğaya verilen hasarı onaran sürdürülebilirlik odağındaki projelerini desteklemeye devam ediyor. Başvuruların 18 Aralık 2024 tarihinde başladığı program, yenilikçi projeleri teşvik etmeyi ve bu doğrultudaki uygulamaları artırmayı amaçlıyor. Başvurular 20 Ocak 2025’te sona erecek.

III. Hasat Hibe Programının temaları arasında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 11.Sürüdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, 12.Sorumlu Üretim ve Tüketim ve 13.İklim Eylemi Amaçları yer alıyor.

Belirlenen temalar, kaynakların etkili bir şekilde kullanılarak çevreye zarar vermeyen üretim ve tüketim modellerinin geliştirilmesini içeriyor. Ayrıca, tasarımdan üretim süreçlerine kadar sürdürülebilir ve teknolojik uygulamaların entegrasyonunu kapsıyor. Yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştiren lisansüstü düzeyindeki öğrenciler, bu program sayesinde projelerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buluyor.

Jüri değerlendirmelerinin ardından program kapsamında seçilen projelere toplamda 1 milyon TL’den fazla hibe desteği sağlanacak. Katılımcılara hibe, mentorluk ve eğitim desteğinin yanı sıra iş birliği yapılan kurumların desteğiyle güçlü destekler sunulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” ile uyumlu bir projeye özel ödül verilecek. Ayrıca bir projeye Erdem Kaya Patent tarafından patent desteği, bir projeye Bermuda Agency tarafından 6 ay boyunca sosyal medya danışmanlığı, tüm projelere ReSkills Training tarafından girişim / liderlik koçluğu sunulacak. Yatırımcı ve fuar yönlendirmelerinin de sağlanacağı programda tüm bu destekler ile projelerin daha etkin bir şekilde geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı olarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakma sorumluluğu ile sürdürülebilirlik stratejilerine uyumlu olarak çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler yürüttüklerini ifade eden İnci Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, “Doğaya verilmekte olan hasarı onarmayı amaçlayan projeler geliştiren lisansüstü öğrencilere destek olmak için yürüttüğümüz Hasat Hibe Programı’nda geçtiğimiz yıllarda yirmi projeyi destekledik. Her yıl proje sahipleriyle sürekli iletişimde kalarak, gelişim süreçlerini takip ediyoruz. Ne mutlu bize ki Hasat Hibe Programı’yla teması olan öğrenciler, bizden aldıkları hibe haricinde TÜBİTAK, TÜSİAD ve ulusal, uluslararası girişimcilik ekosisteminin yatırımcılarından farklı destekler ve ödüller alarak projelerini geliştirmeye devam ettiler. Bu yıl program desteklerimizi daha da genişleterek sosyal medya danışmanlığı, girişim / liderlik koçluğu, fuar yönlendirmeleri gibi başlıkları da sürece dahil ettik. Programımızın etkisinin ve destekçilerinin arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizimle gençleri destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.