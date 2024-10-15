İnegöl, akıllı şehircilikte ilerliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Belediyesi, vatandaşların belediyecilik hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amacıyla dijital platformlarını geliştirmeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi’nin web sitesi ve “Senin Belediyen” adlı mobil uygulama sayesinde ilçe halkı, belediye ile ilgili tüm bilgilere, haber ve duyurulara, ihalelere, etkinliklere ve daha birçok hizmete anında ulaşabiliyor. Aynı zamanda vatandaşlar, bu platformlar aracılığıyla öneri, dilek ve şikayetlerini belediyeye hızlı bir şekilde iletebiliyor. Ayrıca, şehir merkezindeki 17 kamera aracılığıyla kentin önemli noktaları, dünyanın her yerinden canlı olarak izlenebiliyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, teknolojik dönüşüme büyük önem verdiklerini belirterek 2017 yılından bu yana ilçede bir veri havuzu oluşturduklarını, şehirde hayata geçirdikleri projelerle İnegöl’ü akıllı şehirler ligine yaklaştırdıklarını ifade etti. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları'na (SEGE) göre, İnegöl’ün Bursa’da 5’inci sırada olduğunu belirten Taban, “Teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya ve faydalandırmaya devam ediyoruz. Fiber hatların döşenmesi, yapay zeka destekli kamera sistemleri ve güvenli park uygulamaları gibi projelerin yanı sıra, İzleme ve Değerlendirme Merkezi de yakın zamanda faaliyete geçirildi. İnegöl’ü 7/24 anlık olarak izliyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimizdir. Ayrıca şehir dışında yaşayan vatandaşlarımız da İnegöl özlemlerini bu kameralar sayesinde bir nebze olsun giderebiliyor” dedi.

İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile şehir 7/24 esasıyla anlık olarak izlenerek trafik başta olmak üzere yaşanan tüm aksaklıklar merkezdeki operatörler tarafından anlık saha ekiplerine bildirilip müdahale ediliyor. Bu sayede park ihlalleri, kaldırım ihlalleri, yaya geçidi ihlalleri gibi sorunların ortadan kalkması ve şehir trafiğinde sorunsuz akış sağlanması hedeflenirken, aynı zamanda toplu yaşam alanlarında yaşanan olumsuz davranışların da son bulması adına gerekli adımlar birer birer atılıyor. Belediye son olarak seyir halinde ve trafik ışıklarında araç içerisinden sigara izmariti atan 248 araç sürücüsüne toplam 508 bin lira cezai işlem uyguladı.