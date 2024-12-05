İnegöl, bacasız sanayide payını artıracak projelere odaklandı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - “Her şehrin kendine özgü kıymetli değerleri var. Biz de İnegöl’ün güzelliklerini keşfedip dünyaya tanıtmaya kararlıyız” diyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Turizmde yolculuğumuz henüz yeni başladı diyebiliriz. İnegöl’ün geçmişten bu yana sağlık turizminde Oylat Kaplıcaları önemli bir değer olarak hizmet üretmiş ve şehir ekonomisine katkı sağlamış. Ancak sınırlı bir katkı. Son dönemde bu alanda gastronomi başta olmak üzere önemli atılımlar yaptık. Doğa turizmi konusunda önemli değerlere sahibiz. Tarih turizminde de İnegöl önemli bir bölge. Tüm bu değerlerimizi geliştirerek turizmde kısa sürede önemli bir merkez olmayı hedefliyoruz. Millet bahçemizi tamamlamak istiyoruz. Turizmde butik bir kayak merkezi planlıyoruz. Boğazköy barajında su üstü taşımacılığın yapılabileceği bir projemiz de var” dedi.

Sağlık Serbest Bölge için harekete geçildi

Taban, İnegöl’ün termal kaynaklarını değerlendirme yönünde büyük bir vizyon ortaya koyduklarını kaydetti. Özellikle Kurşunlu bölgesinde özel bir firma tarafından keşfedilen termal su kaynağına dikkat çeken Taban, bu kaynağın bölgeye önemli bir yatırım olarak geri döneceğini belirtti. Taban, “Kurşunlu’da bir sağlık serbest bölgesi oluşturulması için altyapı oluşturmak istiyoruz. Yaklaşık 500 dönümlük alanda termal, medikal ve 3’üncü yaş turizmine yönelik bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Halihazırda 43 derece sıcaklıkta suyumuz var. Termal ağırlıklı kullanılabilir. İlave kuyu açarak 700 metrelerde sondaj yaparak seracılıkta kullanılabilecek suya ulaşmamız da mümkün. Birincil olarak sağlık turizmine yönelik, yurt dışı ayağı da olan bir proje hayata geçirmek istiyoruz. Sağlık turizminin bileşeni çok ve konaklama sürelerini de artırıyor. Biz sahanın altyapısını yatırımcılar için hazır hale getireceğiz. Bu proje hayata geçtiğinde yalnızca Bursa ve İnegöl değil, tüm ülke bu yatırımı konuşabilir” dedi.

Türkiye’nin ilk “Karanlık Gökyüzü Parkı” açıldı

Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı, İnegöl’ün Başalan Yaylası’nda ağustos ayında hizmete açıldı. Taban, “Karanlık Gökyüzü Parkı, ışık kirliliğinin en az olduğu, çıplak gözle yıldızları ve gök cisimlerini net bir şekilde gözlemleyebileceğiniz özel bir alan. Parkın bulunduğu yayla, yaklaşık 1000 metre rakıma sahip. Yıldızları izlerken adeta onlara dokunabileceğinizi hissettiğiniz bir atmosfer sunuyor. Gökyüzünü izlemek, insanı rahatlatan ve huzur veren bir deneyim. Bu proje, yalnızca gök cisimlerini gözlemlemek değil, doğayla bütünleşen bir turizm anlayışı sunuyor” diye konuştu.

İnegöl’de 30’un üzerinde yayla bulunduğuna işaret eden Alper Taban, “İnegöl’ümüzün yüzde 50’si ormanlarla kaplı. Akarsularımız, derelerimiz, mağaralarımız ve keşfedilmeyi bekleyen nice güzelliklerimiz var. Dolayısıyla bu dönem İnegöl’ümüzde gerek Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla gerek İnegöl Belediyemizin gerek Bakanlıklarımızın katkı ve desteklerini alarak tüm paydaşlarla bölgemizi daha iyi tanıtmak, duyurmak istiyoruz. Turizm açısından da parmakla gösterilen bir bölge olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Gastronomi turizmi için büyük fırsatlar

Başkan Taban, gastronominin turizmde taşıdığı öneme vurgu yaparak, İnegöl’ün de bu alanda önemli değerlere sahip bir ilçe olduğunu dile getirdi. İnegöl’ün yerel gastronomi değerlerini öne çıkarmak için akademik iş birliklerine de büyük önem verdiklerini belirten Taban, UNESCO’nun gastronomi ağına dahil olmak için çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl İnegöl Çıbrıka Bitkisi, İnegöl Cerrah Kuru Fasulyesi ve İnegöl Sütlü Kadayıfının coğrafi işaretlerinin alındığını hatırlatan Alper Taban, son olarak Büryan ismiyle de bilinen İnegöl Mişorizi’nin İnegöl’ün 5’inci coğrafi işaretli ürünü olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün daha çok mobilya sektörü ve sanayi yapılanmasıyla ön plana çıktığını, beraberinde tarım değerlerinin de konuşulduğunu ancak bunlarla birlikte gastronomi değerlerini de öne çıkarmak adına ciddi çalışmalar yürüttüklerine işaret etti.