İnegöl Belediyesi, ilçeye yeni bir turizm alanı kazandırdı

BURSA/EKONOMİ

İlçedeki tarihi değerleri ayağa kaldıran İnegöl Belediyesi, İnegöl’ün Fatihi olarak bilinen Turgut Alp’in 700 yıllık türbesini restore edilerek yeniden ziyarete açtı. Bursa Valiliği katkılarıyla İnegöl Belediyesi tarafından yapılan restorasyon ve türbe çevresindeki alanların düzenleme çalışması ile bölge hem bir turizm alanına kavuştu hem de tarih yeniden canlanmış oldu. Restorasyon sonrası türbe ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Alanda; türbe ve şadırvan restore edildi. Mevcutta bulunan tuvaletlerde tadilat yapıldı ve yanına bay bayan mescitleri ilave edildi. Yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip meydanda; anıt alanı ve kafeterya ile çevre aydınlatmaları yapılarak aynı zamanda sosyal bir alan oluşturuldu. Alandan türbeye giden yol 16 Türk Devletinin bayraklarıyla süslenerek bir Türk Devletleri Geçidi oluşturuldu. Yapılan tüm bu çalışmalarla bölge tarih turizmi adına da önemli bir merkez kazanmış oldu.

Restore edilen Turgut Alp’in türbesi ve çevresindeki sosyal donatı alanlarının açılışı, coşkulu bir törenle gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Turgut Alp İnegöl’ün fatihidir. Bugün hem Turgut Alp’i yad ediyoruz hem de restore edilen türbenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerek İnegöl Belediyesi olarak gerek Valiliğimizin katkılarıyla yaklaşık 11 dönümlük arazide bulunan türbeyi orijinal haliyle ayağa kaldırmış olduk” dedi.