İnegöl Belediyesi, karbon azaltıcı projelere odaklandı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çevre koruma ve hava kirliliği ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Taban, hava kalitesini sürekli izlediklerini ve kirletici unsurları tespit etmek için veri topladıklarını belirtti. Şu anda İnegöl’de sağlığı tehdit edecek bir hava kirliliği olmadığını söyleyen Taban, gelecekte olası sorunları önlemek adına katı yakıtlardan çevreci yakıtlara geçilmesi gerektiğini vurguladı. İnegöl genelinde 8 hava kalitesi izleme istasyonunun kurulduğunu ve vatandaşların bu istasyonlar üzerinden anlık verilere erişebildiğini belirten Taban, bu sayıyı artırmayı planladıklarını söyledi.

Taban, sanayinin yoğun olduğu bölgelerde kirliliğin önlenememesi halinde en aza indirilebileceğini belirtti. İklim Eylem Planı kapsamında tüm sektör verilerinin değerlendirildiğini ifade eden Taban, İnegöl’ün bir ihracat şehri olduğunu ve karbon vergilerinin ihracat üzerinde engel oluşturabileceğini dile getirdi. Bu yüzden, karbon azaltıcı projeler ve Azaltıcı Eylem Planları üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Geri dönüşüm hamlesiyle tasarruf sağlandı

Öte yandan İnegöl Belediyesi’nin temellerini 2019 yılında attığı ve 2 yılda tüm şehirde uygulamaya başlanan geri dönüşüm hamlesi neticesinde 45 ayda 128 bin 163 ağacın kesilmesi önlendi ve İnegöl’ün 2,5 katı büyüklüğünde orman alanı kurtarılmış oldu. Aynı zamanda geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde 53 milyon 330 bin 832 kWH elektrik tasarrufu sağlandı. Başkan Alper Taban, “Geri dönüşümlerin kaynağında ayrıştırılarak yeniden dönüşmesi demek, aynı zamanda ekonomiye bir katma değer sağlamak demek. Sadece ağaçların kesilmesini önlemekle kalmıyoruz, ciddi bir enerji tasarrufu da sağlıyoruz. Başlattığımız geri dönüşüm hamlesiyle 2021 yılından bu yana toplanan tüm geri dönüştürülebilir atıklar sayesinde toplamda 53 milyon 330 bin 832 kWH elektrik tasarrufu sağlanmış olduk” dedi.

Taban ayrıca şehri çok merkezli bir yapıya dönüştürme hedeflerinin olduğunu; konut, iş merkezleri ve diğer alanların çok merkezli hale getirilmesiyle kirliliğin azaltılabileceğini belirtti. Belediyenin, önümüzdeki dönemde 1 milyon metrekarelik yeşil alan ve ağaçlandırma hedeflediğini aktaran Taban, bu tür uygulamaların absorbe edici bir etki sağlayacağını ifade etti. Taban, karbon azaltıcı projeler geliştirdiklerini ve çevre mücadelesine toplumun her kesimini dahil ederek ilerlediklerini sözlerine ekledi.