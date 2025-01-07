İnegöl Belediyesi, merkezde modern dönüşümü tamamladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Modern İnegöl için yatırımlara merkezden başladıklarını ve tamamlanan projelerle ilçenin yeni bir görünüme kavuştuğunu belirten Belediye Başkanı Alper Taban, bu yıl yatırımları ilçenin diğer noktalarına da taşıyacaklarını kaydetti. İnegöl adına en köklü değişiminin Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı olduğunu vurgulayan Başkan Taban, “Belediye hizmet binamızın da içerisinde yer aldığı yeni yaşam alanımız ile şehrimizin yeni merkezini inşa etmeye başladık.

Gastro İnegöl Restoranımız, Nöbetçi Kitaphanemiz, sergi salonumuz, kafeteryamız, açık ve kapalı otopark alanlarımızla başlayan hamle, hemen karşı adada Merkez Park ile devam etti. Merkez Parkın tamamlayıcısı olan karşı adada ise Gastro Kafe şehrimize ve şehrimizin yeni meydanına değer kattı. Son olarak heykel bölgesinde kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla bölgedeki çalışmaları tamamladık” dedi.

Turizm ve gastronominin yıldızı parlıyor

Sanayi ve tarım şehri İnegöl’ün turizm alanında da her geçen gün gelişimini sürdürdüğünü dile getiren Başkan Taban, geçen yıl özellikle gastronomide önemli atılımlar yaptıklarını hatırlattı. Gastro İnegöl’ün 200’ü aşkın yöresel lezzetin sunulduğu bir konsept olarak hizmet verdiğini anlatan Başkan Taban, gastronomi değerinin turizme de katkı sağladığına değindi. Geçen yıl ayrıca İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ni devreye aldıklarını ifade eden Alper Taban, “Akıllı Şehir Fiber Altyapı projesi kapsamında şehrimizde 11 kavşakta Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) şehir güvenlik kameraları montajı yapılarak sistem devreye alındı.

Görüntüler İzleme ve Değerlendirme Merkezinde anlık olarak izlenmeye başladı. Bu merkez ile artık İnegöl’ü 7/24 takip ediyor ve trafikten çevre kirliliğine, şehir yaşamını olumsuz yönde etkileyecek her adıma anında müdahale edebiliyoruz” diye konuştu. İlçede sağlıktan eğitime kültürden spora pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini aktaran Taban, belediyenin sağlıklı ve çağa uygun işleyişi için yeni birimler de oluşturduklarını bildirdi. Alper Taban, İnegöl’ü geliştirmeye yönelik yatırımları sürdüreceklerinin altını çizdi.