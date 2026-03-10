İnegöl Belediyesi’nden okullara spor malzemesi desteği

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl’de gençler ve öğrenciler adına hayata geçirdiği uygulamalarla dikkat çeken İnegöl Belediyesi, 2026 yılını Gençlik Yılı ilan etmişti. Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Okullar Arası Spor Festivali de Gençlik Yılı kapsamında gerçekleştirilirken, Şubat ayında başlayan festival tüm coşku ve heyecanıyla sürüyor. 14 branşta 80 okulun 619 takım ile katıldığı ve toplamda 4.046 öğrencinin yer aldığı spor festivali kapsamında, İnegöl Belediyesi okullara spor malzemesi desteği verileceğini de duyurmuştu. Ramazan ayında spor müsabakalarına ara verildiği dönemde, düzenlenen törenle 80 okula toplam 700 bin TL tutarındaki spor malzemeleri düzenlenen törenle teslim edildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban şehirdeki öğrencilere, gençlere sportif anlamda güzel imkanlar sağlayabilmek için altlık teşkil etmesi adına spor malzemelerini okullara teslim ettiklerini ifade ederek; “Bunlar sadece bir gösterge ama ben sonuç alacağımızı çok iyi biliyorum. Çünkü İnegöl’de çok iyi bir genç nüfus potansiyelimiz var. Bu bizi heyecanlandırıyor. Yine aynı şekilde bu potansiyel çalışan bir potansiyel. Bu da bizi daha da heyecanlandırıyor ve geleceğe dair umutlandırıyor. İnegöl’ün nesi meşhur dediklerinde, ben girişimci insanı meşhur diyorum. Dolayısıyla bu şehir bugün ortaya koyduğu tüm değerleri girişimci ruhla gerçekleştirdi. Bundan sonrası için de bunu biz sizlerle başaracağız” dedi. Gençlere çağrıda da bulunan Başkan Taban, gençlerin spor, kültür ve sanat alanlarında uğraşlarının olmasının önemine işaret etti.