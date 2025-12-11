İnegöl Doğa Koleji öğrencileri Estonya’dan ödülle döndü

EKONOMİ (BURSA) - Estonya’da düzenlenen Robotex International 2025 yarışmasına 30 ülkeden 900 takım ve 4.000 yarışmacı katıldı. Türkiye’yi temsil eden İnegöl Doğa Koleji öğrencileri, farklı kategorilerde elde ettikleri dünya dereceleri ile büyük bir gurur yaşattı. Yarışmada iki farklı kategoride dünya şampiyonluğu kazanan öğrenciler, Türkiye’nin adını uluslararası arenada zirveye taşıdı.

Robot Wheels Dünya 1’incisi Yavuz Selim Şenay, Mustafa Demir, Muhammed Talha Göral ve Ege Alaylı olurken, Aren Şehitoğlu Robot Ligi’nde Dünya 1’incisi seçildi. Ege Nadir Cartıllı, Yiğit Barış Bekiz, Ege Kılıçaslan ve Mete Bilgi Hepsert Labirent Çözen Dünya 4’üncüsü olurken, Yiğit Rüzgar Mert, Ömer Batın Zambak ve Emir Kaan Doğuş Su Rallisi Dünya 8’incisi, Çağan Torun, Ömer Asaf Yenitürk, Çınar Erol İçen, Kaan Mutlu Çizgi İzleyen Dünya 13’üncüsü, Ömer Asaf Bekil ve Korhan Karaduman da Çizgi İzleyen Dünya 15’incisi derecelerini aldı. Muhsin Eymen Güneş ile Okhan Erkoç Girişimcilik alanında Dünya 5’incisi seçilirken Ali Şenay, Nartan Dinçer, Rüzgar Koç, Muhammed Emir Dülegöz ve Dağhan Yeni Lego Çizgi İzleyen dalında Dünya 15’incisi oldu.

Ekibin öğretmeni Zafer Aygün yaptığı değerlendirmede: “Bu çocuklar aylarca büyük bir disiplinle çalıştı. Her biri hem takım ruhunu hem de bilimsel üretkenliği en üst seviyede ortaya koydu. Robotex International gibi dev bir organizasyonda dünya şampiyonluğu ve dereceler kazanmak bizim için tarif edilemez bir gurur. Bu başarı, onların azminin ve geleceğe olan inançlarının göstergesidir” dedi.