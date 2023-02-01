İnegöl, marka değerleriyle adından söz ettirecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Sanayi, tarım ve turizm şehri unvanlarıyla pek çok alanda varlığını hissettiren İnegöl’ün oluşturduğu değerlerle örnek bir ekonomik tabloyu ortaya koyduğuna işaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin 2021 yılında sanayi üretiminde sağladığı katma değer ile Türkiye’de iller sıralamasında ihracatta 18’inci, dış ticaret hacminde 24’üncü, dış ticaret fazlası veren şehirler arasında 10’uncu sırada yer aldığını söyledi.

Lokomotif sektörü mobilya başta olmak üzere pek çok farklı sektörde değer üreten İnegöl’de tarımın da önemli bir yer tuttuğuna değinen Taban, “Biz bereketli topraklarımızın bizlere sunduğu nimetleri de müteşebbis ruha sahip insanımızın girişimciliğini de eşit oranda koruyarak güçlü şekilde yol alıyoruz. Ekonomide ne yaşanırsa yaşansın, İnegöl üretmeye ve kazanmaya, aynı zamanda ihracatıyla ülkemize kazandırmaya devam ediyor” dedi.

Belediye olarak üreten şehre her alanda katkı sunmak için çalıştıklarını anlatan Başkan Taban, şu bilgileri verdi: “İnegöl’ün lojistik alanında da yeni bir merkez olması adına bir çalışma başlattık. Uzun vadede proje hayat bulduğunda, İnegöl lojistik alanında da bir merkez olacak. Bunun yanı sıra sanayinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kalifiye eleman sorununa çözüm üretmek adına MEB onaylı sertifikalarla sanayimize ara eleman yetiştiriyoruz. Doğru işe doğru kişinin yönlendirilmesi adına İstihdam Merkezi oluşturduk. Burada iş arayan vatandaşlarımız ile personel arayan firmalarımızı buluşturuyoruz. İstihdam Fuarları düzenliyoruz.”

Şehrin kuzey kısmında Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin 800 metrekarelik arazi üzerinde projelendirilen millet bahçesinin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılacağını duyuran Alper Taban, 100 milyon TL’ye mal olması beklenen projeyi ortak akıl ve şehrin ortak sinerjisi ile sürdürdüklerini söyledi.

Taban projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Gelecek projeksiyonda şehrin kuzey kısmı; Alanyurt, Yeni İnegöl, Akhisar hatlarıyla beraber yaklaşık 500 bin nüfusa erişilmesi hedefleniyor. Bu durumda kuzey nüfusunun güney nüfusunu geçmesi bekleniyor. Aslında burası şehrin gelişim bölgesi olarak da düşünülebilir. Hemen karşı tarafta Ağaç İşleri Sanayi Bölgemiz var. Barajın ilerisinde de Kuzey Anadolu Otoyolu bulunuyor. Hızlı Tren projesi de bu aksın ilerisinde gerçekleşecek. Dolayısıyla burası İnegöl’ün yeni bir giriş kapısı olarak değerlendirilebilir.”

Turizm başlığı altında ilçedeki gastronomi zenginliğine vurgu yapan Alper Taban, “İnegöl’ün köftesi gibi bir baş aktörü var. Altında da göçlerle birlikte gelen zenginlik hazine şeklinde duruyor. Biz bunları gün yüzüne çıkarmak adına çalışmalar yapıyoruz. Yerel araştırmalar yaparak İnegöl’de 150 çeşit yemek zenginliği ortaya çıkardık. Belediye binası içinde bir demo mutfak oluşturduk. Demo mutfağı önümüzdeki günlerde Gastronomi Mutfağı’na döndüreceğiz” dedi.

Geleceğin modern İnegöl’ü inşa ediliyor

‘Türkiye Yüzyılı’ olarak ifade edilen 2023’te İnegöl’ün de planlanan ve tamamlanacak yatırımlarla adından söz ettireceğini vurgulayan Başkan Taban, şu bilgileri verdi: “Yerelle ilgili bu dönem daha çok altyapı çalışmalarıyla ilerliyoruz. Bunun da gerekçesi artık içme suyu hatlarımızın değişme zamanının gelmiş olması. Şehrimizin 21 merkez mahallesinde bu çalışmalar 2 etap şeklinde devam ettiriliyor. Ben bu noktada kıymetli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bunlar ciddi kaynaklarla yapılan çalışmalar. İkinci etap 45 milyon Euro. İlk etapta 35 milyon dolarlık bir çalışmaydı. Neredeyse 2 milyar liraya yakın altyapıya harcanan bir bedel var.”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kırsalıyla merkeziyle kapsamlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı İnegöl’de önemli projelerin hayat bulduğunu ifade etti. Başkan Taban, “7/24 çalışma prensibiyle hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayan Fen İşleri Müdürlüğümüz, ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2022 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Yapım işleriyle de 2022’de şehrimize yeni değerler kazandırdık. Özellikle devam eden çalışmalarımız şehrimizin geleceğine yön verecek projeler. Şu anda; Kent Meydanı ve Yaşam Alanı, Merkez Park, Turgutalp Türbesi restorasyonu ve Millet Bahçesi projelerimizin yapımı devam ediyor” dedi.