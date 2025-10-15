İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı, sektör destek ve finansman çağrısı yaptı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - 53. Uluslararası MODEF EXPO İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı. 18 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda 145 üretici firma yeni sezonun trendlerini ve yeni modellerini ilk kez görücüye çıkardı. Törenin açılış konuşmasını yapan İTSO ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, fuarın sürdürülebilir başarısına işaret etti. Uğurdağ, “Fuar alanımızın metrekare yetersizliği, alan yetersizliği zaten yıllardan beri dillendirdiğimiz bir konu. İnegöl’de 2 bin 500-3 bin dolayında üretim yapan mobilya firmamızın, sadece 145 firmamızı buraya alabiliyoruz. Bunun için de üzgünüz. Ancak bu 145 firmayla birlikte hem fuar alanında hem mobilya merkezlerimizde fuarı gerçekten dünyaya açıyoruz” dedi.

İnegöl’ün bir üretim merkezi olduğuna işaret eden Yavuz Uğurdağ, “Şehrimiz 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi, 1.2 milyar dolarlık ihracatı ve 973 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile Türkiye’ye örnek bir marka şehir haline gelmiştir. Mobilya sektörü başta olmak üzere, İnegöl’deki tüm sektörlerimizin neredeyse tamamı yerli ve milli üretime dayanmaktadır. Ancak 2024 yılında 624 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz tarihinde ilk kez yüzde 22.5 oranında küçülme yaşadı. Oysa İnegöl mobilya sektörü her yıl ortalama yüzde 8 ila yüzde 12 oranında büyüme gösteren bir sektördü. Bu küçülmenin elbette pek çok nedeni var. Küresel ekonomik dalgalanmalar, artan hammadde maliyetleri, faiz ve enflasyon baskısı, enerji giderleri... Bunların her biri üreticimizi zorlamaktadır” diye konuştu. İnegöl ekonomisinin yaklaşık yüzde 50’sinin mobilya, yüzde 30’unun tekstil sektöründen oluştuğuna dikkati çeken Uğurdağ, iki sektördeki daralmanın şehrin tamamını etkilediğini kaydetti. Bu noktada devlet desteklerinin arttırılmasını beklediklerini belirten Yavuz Uğurdağ, “Biz özel bir ayrıcalık istemiyoruz; sadece ekonomimizi korumak ve üretimi sürdürebilmek için gerekli desteklerin sağlanmasını talep ediyoruz. İşletmelerimiz nakit akışı sıkıntısıyla karşı karşıya. Bu durum, üretimin devamlılığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ekonomi yönetimimizden hızlı ve etkili destek adımları bekliyoruz” diye konuştu.

Mobilyada kredi kartı taksitlerine “18 ay” talebi

TİM Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de mobilya sektörünün Türkiye’nin ihracatı içindeki payını 4 kat arttırdığını, dünya ticareti içindeki payını da yüzde 0,5’lerden yüzde 2’lere çıkarttığını aktardı. Hedef pazarlarının Amerika Birleşik Devletleri olduğuna değinen Güleç, 2030’da bu pazara yapılan ihracatı 1 milyar dolara ulaştırmak istediklerini dile getirdi. Mobilya sektörünün sürekli katma değer yaratan bir sektör olduğunun altını çizen Ahmet Güleç, “Ancak son dönemde enflasyon, faiz, enerji ve diğer maliyet artışları nedeniyle rekabet gücümüzde kayıplar yaşadık. Bu yüzden üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için daha fazla imkan ve destek talep ediyoruz. Şu an birçok firma nakit ve finansman sıkıntısı yaşıyor; genel giderlerin yüksek olması işletmeleri zam yapmaya zorlamakta ya da işçi azaltma gibi zor kararlar aldırmaktadır. Bu noktada Hazine ve Maliye ile Merkez Bankası’ndan beklentimiz, kısa vadeli ama etkili finansman çözümleri sunulmasıdır. Özellikle tüketici kredi kartı taksitlerinin 18 aya yükseltilmesi gibi tedbirler, iç talebi canlandırarak üreticinin nakit akışını rahatlatarak piyasayı kayıt altına çekebilir. Geçici olarak uygulanacak bu tür kolaylıklar, üreticilerimizin ayakta kalmasına büyük katkı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Fuarın açılış törenine Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saldız, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ile sektör temsilcileri katıldı.