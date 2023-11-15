İnegöl Mobilya OSB’de belirlenen fiyat yatırımcıyı üzdü

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İMOSAB Müteşebbis Heyeti’nin aldığı kararla bölgede metrekare fiyatları peşin ödenmesi halinde 2 bin 99 lira olarak belirlendi. Yüzde 20 peşin, kalanı 12 taksit olarak ödenmesi halinde metrekare fiyatı 2 bin 384 lira, yüzde 20 peşin, 24 taksitte 2 bin 673 lira, yüzde 20 peşin 36 ay taksitte ise 2 bin 986 lira olarak belirlendi. Esnafın beklentisi ise yüzde 20 peşin 24 ay vade ile metrekare fiyatının bin 700 ila 2 bin lira olması yönünde. Bölgede yatırım yapmak isteyen ancak metrekare fiyatlarını yüksek buldan yatırımcılar ise “Finansa erişimin zor olduğu ve ülkemizdeki sanayicilik geçmişi dikkate alındığında İnegöl mobilyacılığı henüz yeni yeni küçük esnaflıktan orta ölçekli sanayiciliğe ilerlemekte. Yani bebek sanayici diyebiliriz. İnegöl mobilyacılığı artan inşaat maliyetleriyle son yıllarda sermayesini arsalara ve binalara harcayarak işletme ve gelişme sermayesini maalesef kaybederek, ülkemizin ve şehrimiz için ihtiyaç olan ekip, pazarlama, markalaşma, kurumsallaşma maliyetlerine sermaye bırakmamıştır. Bu durum satış ve ihracatta dramatik gerilemelere sebep olmuştur. Yani kurulmuş fabrika ve atölyeler iş üretme kabiliyetini, istihdam ve ihracat becerisini önemli oranda yitirmiştir. Bu sebeple esnaf ve iş adamında arsa-inşaat yatırımlarından sonra sermayesini koruma zorunluluğu daha büyük otoriteler tarafından dikkate alınmak zorundadır” görüşünü savunuyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ da konuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada, belirlenen fiyatları eleştirmişti. Uğurdağ, “Belirlenen fiyatlar hayatın şartları ve yatırım maliyetleri doğrultusunda planlanmış olabilir ancak şu bir gerçek ki mevcut konjonktürde sanayicimizin daha doğru yatırımlar yapabilmeleri ve bu yatırımlar sonucu zarar görmemeleri için bu fiyatı yüksek bulduğumuzu belirtiyoruz. Müteşebbis heyetimizde bu itirazımızı yüksek sesle dillendirdik ama nihayetinde heyette oylama usulü bir karar verildi. Bu fiyatlar, sanayicimizin yatırım yapabilme olanaklarının üzerinde rakamlar” değerlendirmesini yapmıştı.

Konuyla ilgili İMOSAB’ın müteşebbis heyetinden alınan bilgiye göre fiyatların ekonomik koşullar göz önüne alınarak belirlendiği kaydedildi. OSB’lerin kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olduğuna dikkat çekilirken, açıklanan fiyatın bölgede ihtiyaç duyulacak alt yapı, yol ve doğalgaz gibi yatırımların maliyetlerini de içerecek şekilde ve minimum düzeyde belirlendiği ifade edildi.