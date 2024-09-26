İnegöl, mobilyada yeni açılımlarla katma değerini artıracak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Mobilya kenti İnegöl, ekim ayında düzenlenecek olan 51’inci Uluslararası Mobilya Fuarı’na hazırlanıyor. 1-5 Ekim tarihlerinde yapılacak fuarda yaklaşık 140 mobilya markası yer alacak. EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçede başta mobilya olmak üzere tarım hayvancılık ve turizm alanındaki projelerini paylaştı. İlçenin mobilya üretimi ile Türkiye ihracatında önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Geçen yıl İnegöl’den bin 447 firma ile 1 milyar 480 milyon 700 bin dolarlık ihracat yapıldı. Mobilya sektörü ise 822 milyon dolarlık ihracatıyla ilk sırada yer aldı. İnegöl, mobilya AVM’leri ve mobilya kümelenmeleri ile kent olarak 365 gün açık olan bir fuar alanıdır. Yılda iki kez yapılan bu fuarlarda yeni trendler, fonksiyonel mobilyalar ve her bütçeye uygun mobilyalar sergileniyor. Şehre de çok ciddi anlamda bir güç katıyor. Otelleri AVM’leri, esnafıyla ilçede bir hareketlilik yaşanıyor. Gastronomi değerlerimizin tanıtımına da katkı sağlıyor” dedi.

Kentteki mobilya üretimi ve ihracatının daha katma değerli hale gelmesi için yerel yönetim olarak üreticilere destek olduklarına işaret eden Taban, “Trendleri takip ediyoruz, ahşabın girdiği farklı sektörlerde neler yapılabilir konusunda araştırmalar yapıyoruz. İlçede son dönemlerde ahşabın da yoğun olarak kullanıldığı karavan ve yat üretimi gibi katma değerli, farklı üretimler başladı. Ayrıca çok sayıda dekorasyon firması da bu alanlara hizmet veriyor. Mobilyacı olarak sektöre giriş yapan ancak değişen trendleri de takip ederek yeni açılımlar yapan çok sayıda firmamız oluştu. Yurt içi ve yurt dışında anahtar teslim, proje odaklı ve katma değerli çalışmalar yürüten çok sayıda firmamız var” dedi. Alper Taban, sektördeki bu yeni açılımların mobilya ihracatında katma değeri de artırdığına dikkati çekti.

Trendler İnegöl’de belirleniyor

İnegöl’ün 1500’lü yıllarda Osmanlı donanmasına kürek üretirken, gelinen noktada dünyaya mobilya üretmeye başladığının altını çizen Alper Taban, “1940’lı yıllarda ahşap işçiliğinin mobilyaya evrilmesi, özellikle son 20 yılda da ihracata yönelik atılımlarla İnegöl Mobilyası kalitesi dünyaya yayıldı. Bugün İnegöl mobilyasını tüm dünya tercih ediyor. Türkiye’nin mobilya ihracatının yüzde 21’ini İnegöl karşılıyor” diye konuştu. İnegöllü üreticilerin dünyayı takip etmede ve yeni model oluşturmada yetkin hale geldiğini kaydeden Taban, pek çok uluslararası fuarda ‘İnegöl Mobilyası’nın temsil edildiğini söyledi. Alper Taban, “Dolayısıyla mobilyanın trendini bu şehir belirliyor. Sektörde üreticilerimiz sürekli gelişim, değişim ve yenilenme odaklı çalışıyor. Bu da kaliteyi getiriyor. Tercih sebeplerinden biri de bu kalite. Aynı zamanda geçmişten bu yana ticaret şehri olan İnegöl, ticari bir güvene sahip. Bu şehrin mayasında ticaret var. Tüm bu unsurlara coğrafi avantajları da ekleyebiliriz. İnegöl güçlü bir lojistik ağının ortasında. Asya ve Avrupa’ya ulaşımı kolay olan bir şehir” değerlendirmesini yaptı.

Hayvancılık sektörünün kalbi İnegöl’de atacak

Hayvancılık alanında da önemli bir yere sahip olan İnegöl, 4-6 Ekim tarihlerinde 4. Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali’ne hazırlanıyor. Organizasyon kapsamında yurt içi ve yurt dışından çiftlikler, sektör temsilcileri ve firmaların stant açacağını belirten Alper Taban, “İnegöl Kıvırcığı olarak bilinen şehrimize özgü koyun ırkının ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlayan organizasyon, şehrimizin hayvancılıktaki gelişiminde önemli bir paya sahip” dedi.