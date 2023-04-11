İnegöl OSB Başkanı Şahin: “Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz”

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl OSB Toplantı Salonu’nda yapılan genel kurulda tek listeyle yapılan seçimde, OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına 4’üncü kez Zeki Şahin seçildi. Şahin’in listesinde Abdullah Özdemir, Osman Tekin, Müslüm Esen ile Kayaşan Cinoğlu seçildi.

Toplantıda konuşan Şahin, “OSB’miz her geçen gün büyüyor ve gelişmeye devam ediyor. Bünyemizde ülkemizin önemli firmaları yer alıyor ve ülke ekonomimize ciddi manada katkı sağlıyorlar. Bizler de yönetim kurulu olarak, OSB’mizin kalitesinin bilinciyle siz değerli sanayicilerimizin ihtiyaçlarını en uygun ve kaliteli şartlarda sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz ve inşallah bundan sonra da çalışacağız. Bu çalışmalarımız sırasında asla çevre bilincini ve sosyal sorumluluklarımızı da göz ardı etmiyoruz” dedi.

İnegöl OSB olarak deprem bölgesine 5 milyon nakdi yardımda bulunduklarını dile getiren Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı OSBÜK projesi için 25 adet konteyner ev ve 3 tır gıda malzemesi bağışladıklarını da hatırlattı. Şahin, yardımların süreceğini söyledi.