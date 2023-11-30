İnegöl, “Özündenkuru” ile tarımda katma değeri yakalayacak

EKONOMİ (BURSA) - İnegöl Belediyesi’nin İnegöl Tarım Modeli kapsamında hayata geçirdiği Üreten Çiftçiler Kooperatifi bünyesinde kurulan tesis, İnegöl’ün tarım değerlerini Özündenkuru ismiyle daha katma değerli hale getirerek sofralara ulaştıracak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Tarımda İnegöl Modeli altında güzel işler yapmaya çalıştık. Öncelikle burada Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurduk. Akabinde TKDK’nın da desteği ile 4 bin ton kapasiteli bu soğuk hava deposunu hayata geçirdik. Sonrasında hemen TKDK desteği ile bu yapının üzerinde en büyük gider kalemimiz olan enerjiyi karşılayacak güneş panelleri kurulumumuz yapıldı. Toprak analizinden tutun da zirai ilaçlama gibi çalışmalar, yeni ürün ekilişleri, taş toplama aracı, küçükbaş hayvancılık havuzu, küçükbaş hayvancılık festivalleri, ücretsiz fide destekleri, arı kovanı dağıtımı, ceviz soyma makinesi, sulama göletleri ve örnek eğitim bahçeleri gibi, tarım kitaphaneleri ve tarım fuarı gezileri gibi pek çok anlamlı hizmeti hayata geçirdik” dedi.

İnegöl’de 220 bin ton meyve üretimi yapıldığını belirten Taban, ürünlerin katma değerinin artırılarak pazara sunulmasının önemine işaret etti. 500 metrekarelik alanda kurutma ve paketleme ünitelerinin bulunduğu tesiste günlük 1 ton yaş meyve işlene bilecek. Tesisin maliyeti ise 4,5 milyon TL dolayında. Tesiste işlenen ürünler ‘Özündenkuru’ markasıyla pazara sunulacak.